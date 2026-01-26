



115年學科能力測驗成績將於2月25日公布，緊接著繁星推薦於3月11日至12日開放報名。大葉大學為鼓勵優秀高中生就讀，推出繁星推薦獎助學金方案，凡經繁星管道入學之新生，大一即可獲得新臺幣10萬元新生入學助學金，四年最高累計可領取40萬元獎助學金，搭配政府學雜費減免補助，等同優秀學生可免費讀大學。

大葉大學教務長劉文祺表示，115學年度透過繁星推薦入學的新生，第1學年即可獲頒新臺幣10萬元入學助學金，第二學年起，只要符合獲大專生研究計畫、出國攻讀雙聯學制、參與國際競賽獲優勝或全國競賽獲前五名、英語檢定成績達標等任一項續領條件，即可每學期續領5萬元獎學金，四年累計最高可達40萬元。

大葉大學繁星推薦 最高40萬元獎助學金

劉文祺教務長說，大葉大學以「國際化、智能化、精緻化、永續化」為辦學特色，全方位協助學生強化就業競爭力，期盼透過實質獎助，減輕學生與家庭經濟負擔，讓學子專心投入學習與自我成長，歡迎高三學生把握繁星推薦升學契機，加入大葉、成就大業。

