大葉大學與越南肯特就業高專簽署合作協議 共推跨國教育與人才培育新契機
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學與越南肯特就業高等專科學校（Can Tho Vocational College, CTVC）簽署合作協議（MOA），雙方將朝新型專班、學生短期交流、華語教學資源等面向展開合作，攜手推動跨國教育與人才培育新契機。
▲大葉大學半導體學程為越南肯特就業高專參訪團導覽實驗室。（記者林明佑翻攝）
簽約儀式由大葉大學方文昌校長與肯特就業高專莊武芳校長代表簽署，期盼深化雙方的合作關係，促進兩校在學術研究、高等教育與文化交流共同發展。方文昌校長表示，大葉大學致力於培育具備國際視野與專業能力的人才，此次與越南肯特就業高專締結合作關係，雙方未來合作方向包含新型專班、學生短期交流，以及華語教學資源共享等，將有助於學生拓展國際學習舞台，並強化學校在東南亞的教育網絡，歡迎越南學生來台灣留學，開啟多元發展的道路，兩校攜手共創雙贏的夥伴關係。
▲越南肯特就業高專參訪大葉大學半導體研究基地。（記者林明佑翻攝）
肯特就業高專莊武芳校長一行人參訪了大葉大學半導體研究基地、高齡長照與智慧輔具研發基地、環保節能車展示室、製茶技術暨產品研究基地等特色實驗室，深入了解大葉大學在跨領域技術研發與應用方面的成果。莊武芳校長對大葉大學先進的教學與研究環境高度肯定，他指出，肯特就業高專已成立60年，被越南的教育部選為國家重點學校之一，到台灣大葉大學留學是很好的學習機會，希望雙方共同培育國際人才。
