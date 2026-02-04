大葉大學舉辦 AI 空間設計工作坊 培育未來設計師

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】大葉大學空間設計學系今（4）日舉辦「高中職設計工作坊—未來設計師 2.0」，邀請全國高中職學生走進校園，體驗生成式 AI 與空間設計結合的學習模式，透過實作課程培養學生未來所需的 AI 素養與空間設計能力。

大葉大學空間設計學系特別開辦「未來設計師 2.0」工作坊，讓高中職學生體驗 AI 和空間設計結合的新學習模式。（大葉大學提供）

生成式 AI 技術正快速改變設計領域，大葉大學空間設計學系特別舉辦「未來設計師 2.0」工作坊，讓高中職學生提前體驗 AI 與空間設計整合的學習模式。

本次工作坊由空間設計學系劉凱群講師與高漢瑞助理教授共同主持，透過引導式教學與實作練習，協助學生了解 AI 在建築及室內設計的實際應用，並啟發跨領域創意思考。

劉凱群指出，「AI 不會取代設計師，但能駕馭 AI 的設計師，將成為未來主流。」他表示，空設系長期推動數位與手作並重的教學，近年更導入生成式 AI 技術，降低傳統設計學習對繪圖或軟體操作的依賴，讓學生能透過文字、邏輯與想像力探索新的設計可能性。

高漢瑞助理教授補充，課程重點在於「用文字做設計」，引導學生將腦中創意轉化為 AI 指令，並透過生成式 AI 完成從概念發想到視覺呈現及作品集排版的完整流程。

課程單元包括「設計人格測驗」、「AI 詠唱實驗室」、「AI 微整形」、「學習成果製作」及「雲端策展」，循序教學，幫助學生了解自我設計傾向、掌握 AI 操作邏輯，並將生成成果轉化為可展示的作品。在短短 6 小時密集課程中，學生不僅體驗 AI，更能實際產出個人「未來空間設計藍圖」。

參與課程的揚子高中一年級張同學表示，她從小對設計有興趣，在父母鼓勵下報名營隊，「這次不僅學到 AI 程式運用，也更加了解空間設計的魅力。」