大葉大學英語學系舉辦英語文教學暨翻譯實務國際研討會

▲大葉大學英語文教學暨翻譯實務國際研討會，國際學生發表論文。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學英語學系舉辦2025英語文教學暨翻譯實務國際研討會（International Conference on TESOL & Translation，ICTT 2025），此次研討會主題聚焦在英語文教學暨翻譯實務相關研究，結合線上發表與實體發表的形式，今年總計有42篇不同主題論文，吸引諸多學者與研究生共襄盛舉。

▲大葉大學英語文教學暨翻譯實務國際研討會專題演講。（記者林明佑翻攝）

主辦研討會的陳建志助理教授說，大葉大學英語學系每年都會在校慶前夕舉辦一年一度的英語文教學暨翻譯實務國際研討會，透過學術盛會促進學術交流與合作，提供學者分享研究成果的平台，交流最新研究方向與心得。



▲大葉大學英語文教學暨翻譯實務國際研討會提供跨國交流平台。（記者林明佑翻攝）

自2007年開辦以來邁入第19屆研討會，ICTT已由全國性的研討活動成長為跨國的學術交流場域，今年與會學者不只是本國學者，計有來自美國、史瓦帝尼、辛巴威、巴基斯坦、越南、菲律賓、蒙古、台灣等8個國家，為英語作為第二語言教學（TESOL）、翻譯研究、應用語言學、數位教學科技等領域帶動多元研究取向的拓展。

英語學系系主任曹秀蓉表示，秉持推動學科前沿與深化學術視野的宗旨，ICTT提供跨領域知識整合及重視研究成果於教育現場與社會脈動中的實務價值。透過專題演講及論文發表，與會者得以探討語言習得理論、AI輔助教學模式、專業翻譯技能等核心議題。ICTT致力持續打造開放、多元且具包容性的研究交流平台。