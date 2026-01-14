大葉大學藥保系推創新教學 學生站上高中講台深化美粧專業

▲大葉大學藥保系張淑微老師獲教育部教學實踐研究計畫獎助，帶領學生到員林高中分享所。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學藥用植物與食品保健學系副教授張淑微「當學生變成老師－結合服務學習於妝品調製課程以提升學生專業知能之教學實踐研究」計畫獲教育部114年度教學實踐研究計畫獎助，透過創新教學設計，讓學生從學習者轉換為教學者，深化專業知能並實際走入教學現場，與員林高中學生分享。

▲大葉大學藥保系課程期末透過競賽檢驗學生實作力。（記者林明佑翻攝）

藥保系副教授張淑微表示，教育部推動教學實踐研究計畫，鼓勵教師針對教學現場問題進行系統性研究與創新教學設計，進而提升學生的學習成效與教學品質。此次計畫結合化妝品調製課程與業界師資，將理論知識、現代科學技術與美粧品實作相互融合，培養學生在專業知識、實驗操作、創新思維及團隊合作等多面向能力。學生分組從零開始設計美粧保養品，並於期末舉辦成果發表會，學生實際站上員林高中講台，化身老師，向高中生分享保養品設計理念與製作流程，透過教學相長的方式，強化自身的專業理解與表達能力。

▲大葉大學藥保系學生到員林高中帶高中生體驗保養品製作。（記者林明佑翻攝）

張淑微老師進一步說，透過「當學生變成老師」的教學模式，提升學生的學習動機與責任感，也讓專業知識在服務學習中落實，此外，課程期末辦理實作競賽，學生以抽題方式進行現場調製，考驗臨場反應與專業實力，並邀請沛美生醫董事長廖曼華、亞洲香研所研發經理林一權等業界專家擔任評審，給予學生專業回饋與肯定，讓學習更貼近產業實務。