大葉大學護理學系攜手彰化基督教醫院 開辦基本救命術課程

▲大葉大學護理學系劉瓊惠老師(左一)指導學員急救技巧。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】為提升民眾急救知能與應變能力，大葉大學護理學系與彰化基督教醫院合作，開辦「基本救命術（BLS）」課程，結合急救知識講授、實務操作訓練與證照考試，帶領學員學習各項急救技能，期望在突發狀況發生時，能即時協助傷病患進行緊急處理，爭取寶貴救命時間。

▲大葉大學護理系老師教導學員嬰兒異物哽塞的處理方式。（記者林明佑翻攝）

大葉大學護理學系劉瓊惠老師表示，意外發生時，若能第一時間給予正確急救處置，可有效降低傷害程度。急救並非醫護人員的專利，只要接受正確訓練，每個人都具備成為第一線救援者的能力。此次課程特別開放給所有有興趣學習的民眾報名參加，總時數為8小時，學員通過筆試與術科測驗後，即可取得基本救命術證書。

▲參加大葉大學基本救命術課程的學員學員練習嬰兒異物哽塞處理。（記者林明佑翻攝）

課程內容涵蓋心肺復甦術（CPR）、自動體外心臟電擊去顫器（AED）操作、呼吸道異物哽塞處理、骨折固定與止血包紮、傷患搬運等急救技巧，並包含證照考試。課程一開始由專業師資講解急救基本觀念與處置原則，並提醒學員在救人之前，應先評估現場環境安全，確保自身安全無虞。隨後安排分組實作訓練，讓學員透過實際操作，結合理論與實務，深化學習成效，最後進行筆試與術科測驗。

參與課程的柯同學表示，她在媽媽的鼓勵下報名參加，課程內容相當充實，學到CPR、AED操作、嬰兒口中異物哽塞處理等急救實用技巧，收穫很多。