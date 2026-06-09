大葉大學資工系奪金 AIoT電能監測助攻企業節能減碳

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（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】大葉大學資訊工程學系在「第七屆創出名堂全國企劃實作競賽」表現亮眼，由主任蔡渙良指導大一學生陳析漢、羅宇浩、許於雋與謝忻旂組隊參賽，以「低成本AIoT（智慧物聯網）電能碳足跡智慧監測系統」榮獲概念應用組金獎，獲頒獎金新台幣1萬2千元。

結合人工智慧與物聯網技術，大葉大學學生打造電能碳足跡監測系統，於全國競賽奪金。（大葉大學提供）

此次獲獎作品聚焦於企業能源管理與碳排數據化需求，透過低成本AIoT架構，建構一套可即時監測、分析與預測的智慧電力監控系統。團隊運用多組電壓與電流感測器，持續擷取設備端用電資訊，並即時傳輸至運算模組進行資料處理，可精準計算瞬間功率、累積用電量、功率因子及電力頻率等關鍵參數，完整呈現用電行為輪廓。

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團隊成員謝忻旂表示，作品以實驗室既有研究成果為基礎，進一步結合AI電力監測概念，透過多組電壓與電流感測器即時蒐集用電數據，再傳送至運算模組進行分析，可計算瞬間功率、累積用電量、功率因子及頻率等電氣參數，並利用無線通訊技術上傳至雲端平台，讓使用者可即時掌握設備運作與能源使用狀況。

結合人工智慧與物聯網技術，大葉大學學生打造電能碳足跡監測系統，於全國競賽奪金。（大葉大學提供）

該系統亦具備智慧判讀功能，可自動辨識突發性耗電異常、長時間異常用電及尖峰負載等情形，並透過AI分析能源使用趨勢與可能原因，進一步產出節能建議及碳排放摘要報告，協助企業進行能源管理與決策優化。

指導老師蔡渙良指出，隨著國際間對永續發展議題日益重視，以及歐盟碳邊境調整機制與我國氣候變遷因應法等政策推動，企業對能源監測與碳足跡管理需求持續攀升。該團隊開發的AI電力監測系統，具備可量測、可追蹤及自動化分析等特性，未來有望協助產業推動製程改善與綠色轉型，並規劃申請專利，朝實務應用發展。

結合人工智慧與物聯網技術，大葉大學學生打造電能碳足跡監測系統，於全國競賽奪金。（大葉大學提供）

團隊成員陳析漢則分享，自己原為社會組學生，因受AI浪潮影響選擇就讀資訊工程學系，希望深入了解人工智慧在產業領域的應用與發展。他表示，此次參賽不僅累積實作經驗，也更理解AI在智慧製造、能源管理與永續發展上的實際應用價值。