大葉大學走訪台北在地文化與國際高端酒店 拓展學習視野

萬麗酒店歡迎大葉大學學生前往實習。（記者方一成攝）

大葉大學觀光休閒學系助理教授洪文仲帶領學生走出教室，前往台北展開一日參訪行程，內容包含淡水老街與台北士林萬麗酒店等場域，透過深入觀察在地文化與國際級旅宿環境，強化學生對觀光產業的認識。

此次活動首站參訪淡水老街，學生以實地走訪及影像拍攝方式探索老街人文風貌，從街區特色、觀光動線到在地文化等面向，觀察觀光景點的形塑。接著前往萬豪國際集團在台灣的首家品牌酒店──台北士林萬麗酒店，在酒店的介紹下，觀摩大型國際酒店的營運模式與品牌策略。

洪文仲助理教授今（十七）日表示，讓學生親自走入現場，是培養觀光專業素養最直接有效的方式，也能幫助他們貼近產業脈動，此次校外參訪行程特別串聯「老街、人文景點、國際酒店」三大主題，讓學生能在不同場域中進行拍攝與觀察練習，體會文化景點與旅宿空間在觀光產業鏈中的角色與差異。此行也與台北士林萬麗酒店討論未來合作事宜，希望在人才培育、實習、就業等面向進一步合作。