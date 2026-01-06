大葉大學造藝系學生赴日本駐村實習

大葉大學造藝系學生在日本舉辦實習成果展「裹著我們的山梨。（記者方一成翻攝）

在大葉大學造形藝術學系副教授吉田敦的指導下，四年級學生黃鈺軒，以及碩士班學生蔡沛樺、梁雅琪，前往日本山梨縣駐村藝術家機構Artist In Residence Yamanashi進行為期一個月的實習，並於實習尾聲在日本舉辦成果展「裹著我們的山梨」，呈現駐村期間的創作與學習成果。

大四生黃鈺軒表示，實習期間參與到畫廊空間的日常營運，包括清潔、展品維護、觀眾接待與咖啡活動協助，讓她體會到藝術空間並非只由作品構成，而是由光線、空氣、節奏與細節共同形塑的「呼吸場域」，這些感悟也成為她系列創作的重要養分。

碩士班學生蔡沛樺表示，此次駐村讓她在作品敘事、空間感知與展覽操作上獲得成長，日本展場非常重視觀看動線、留白與節奏，空間設計本身就是敘事的一部分。此外，在與山梨大學師生及其他藝術家交流的過程，需要使用日文或英文進行跨文化溝通，從作品理念說明、展覽行政協調到實際布展與撤展，累積寶貴的國際合作與實務經驗。

碩士班學生梁雅琪表示，到日本駐村創作是難得的學習機會，與不同背景的藝術家互動，獲得許多啟發。她在成果展中展出作品《山群與孤島之間》，以詩與創作隱喻自身在群山環繞的山梨生活體驗，將駐村期間所感受到的靜謐、沉澱與連結轉化為創作語言，呈現個人在異地環境中與世界對話的感受。

吉田敦副教授今（六）日表示，AIRY 是國際型駐村藝術機構，長期邀請來自日本及世界各地的藝術家進駐創作，並在駐村結束前舉辦展覽，與在地社群分享成果。這是造形藝術學系第二年推動學生赴日本山梨縣實習，其中，黃鈺軒與蔡沛樺也獲得教育部「學海計畫」補助。透過此次實習，學生不只是實際參與藝術創作，也觀摩學習了策展規劃、空間佈展與藝術機構營運模式，親身體驗異國藝術環境，拓展國際視野。