大葉大學造藝系木工房學生作品入選全國美展

大葉大學造藝系吉田敦老師指導木工房學生陳紀凱、李愷玲，作品入選全國美展。（記者方一成攝）

▲大葉大學造藝系吉田敦老師指導木工房學生陳紀凱、李愷玲，作品入選全國美展。（記者方一成攝）

大葉大學造形藝術學系木工房在吉田敦老師的指導下，教學成果屢傳捷報！碩士生陳紀凱作品《相忘於江湖》榮獲第三十屆大墩美展雕塑類入選，大四生李愷玲作品《清晨》榮獲二0二五桃源美展立體造形類入選。

陳紀凱的作品《相忘於江湖》為兩件彼此對視的人像雕塑，創作靈感來自他大學畢業後的第一位攝影模特兒。陳紀凱感謝指導老師吉田敦在創作觀念與技法上的引導，他表示，這件作品希望跳脫攝影媒介，透過雕塑重新詮釋模特兒的美，而與作品對望的另一件人像，是創作者的自畫像，可自由改變擺放角度，隱喻思緒與觀看關係的轉換。「相忘於江湖」的「忘」，一方面忘記時間流逝，另一方面與「望」同音，象徵創作過程中專注凝視的狀態。

廣告 廣告

入選2025桃源美展立體造形類的李愷玲，作品《清晨》以簡潔造形詮釋清晨甦醒的生命力。她表示，清晨雖然帶著涼意，卻也充滿著迎向新一天的期待，因此在作品中以藍色漸層過渡至粉紅色暖色調，呈現時間與情緒的變化。創作過程中，她先以油畫進行構思，再將平面轉化為立體造形，並結合木雕與繪畫，運用木材溫潤的質感，傳達柔和而充滿能量的生命意象，很開心在大四畢業前能獲得獎項肯定，謝謝吉田敦老師的鼓勵與指導。

指導老師吉田敦今（二十二）日表示，木雕是造形藝術中極具深度與可能性的表現形式，木工房的教學強調技術訓練與個人風格並行，鼓勵學生勇於嘗試，將個人經驗與觀點融入創作，發展獨特語彙，學生們的作品具備創新性與想像力，因此能在全國美展競賽脫穎而出。