大葉大學邀請台灣碳交易之父李堅明教授開講

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大葉大學方文昌校長對此數位轉型深表讚許，並強調大葉大學作為綠色大學，期盼未來能與李教授展開深度合作。（大葉大學提供）

▲大葉大學方文昌校長對此數位轉型深表讚許，並強調大葉大學作為綠色大學，期盼未來能與李教授展開深度合作。（大葉大學提供）

面對全球氣候變遷挑戰與淨零排放浪潮，碳權市場已成為企業永續轉型的重要關鍵。為提升師生及社會大眾對碳權制度與永續治理的認識，大葉大學高教育深耕計畫舉辦「高誠信碳權與永續解方」專題講座，今（十一）日特別邀請被譽為「台灣碳交易之父」的李堅明教授蒞校分享，吸引超過百名的師生、企業代表及環境永續推動者熱情參與，共同探索淨零時代下的發展契機與挑戰。

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李堅明教授現為臺北大學自然資源與環境管理研究所兼任教授，曾任台灣綜合研究院副院長，長期投入氣候政策、碳交易機制與永續發展研究，並榮獲TAISE 二0二四台灣永續大學獎「永續傑出人物」殊榮。此次講座以「高誠信碳權與永續解方」為主題，深入解析全球碳市場發展趨勢、碳權品質評估機制，以及企業如何透過碳管理與減碳策略提升競爭力，為與會者帶來最前瞻的永續發展觀點。

李堅明教授在大葉大學的演講中表示，全球碳市場正迎來高速成長，預估二0二六年規模將一舉突破一.二二兆美元。然而，台灣卻受限於電力係高，面臨在地減碳成本極高昂的「碳權貧窮」困境。李教授進一步引述驚人數據：台灣前十大溫室氣體排放企業，其年排放量合計高達一.0七億噸，占全國總排放近四成；若將其換算為實質財務衝擊，年「碳負債」合計高達 新台幣一五九八.六億元。

李教授鄭重示警，溫室氣體排放是按年累積的流量，未來若將碳負債正式納入資產負債表，許多大型企業恐將面臨淨值轉為負數的巨大危機，台灣產業對此必須有深刻的「碳覺醒」。在內部減碳邊際成本攀升的財務壓力下，積極參與跨國碳交易、跨國抵換優質的自願性碳權，將能大幅節省約六十%的減碳成本。企業應鎖定符合國際ICVCM最新「核心碳準則」的專案，掌握年份較新與「移除型」碳權的高溢價趨勢，才能將減碳挑戰轉化為企業的核心競爭力。

除了宏觀的碳市場秩序，李堅明教授更聚焦於「AI數位科技」如何成為推動永續轉型的破局者。傳統上，人工撰寫一份碳權專案設計文件往往需耗時長達六個月；但李教授的研究團隊證實，應用 GPT-四.一mini 模型來生成 PDD，完整性不僅高達八成以上，所需時間最長僅需200秒，展現出極致的成本有效性，是確保高誠信數據與降低開發成本的關鍵技術。此外，李教授展示的「淨零台灣APP」結合了個人碳帳戶，能將綠色消費與日常減碳足跡數位化，已在花蓮與新北取得豐碩成果。

大葉大學方文昌校長對此數位轉型深表讚許，並強調大葉大學作為綠色大學，期盼未來能與李教授展開深度合作。學校不僅計畫引進這套AI介入的碳管理思維與APP系統，從校園出發全力打造「淨零大葉」，更期許以此作為示範基地，攜手在地政府與在地產業，共同將這股綠色數位浪潮向外輻射，實踐「淨零彰化」的宏大永續願景。