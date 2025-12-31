大葉大學里山藝術季競賽 「螢光蕈」奪冠

記者張溎壕／彰化報導

大葉大學結合USR「循跡里山」計畫，舉辦「里山藝術季全國大專院校競賽」，鼓勵學生以藝術創作探索地方永續與社會關懷議題。第1名作品「螢光蕈」以社區小蘑菇為靈感，放大成可供民眾休憩、交流的藝術裝置，目前正在校內展出。

為深化大學社會責任（USR）實踐，大葉大學持續推動「循跡里山－八卦臺地聚落六級產業共創計畫」，並以此為基礎舉辦「里山藝術季全國大專院校競賽」。比賽鼓勵學生透過藝術創作與跨域行動，深入社區，理解地方產業與生態環境，並將設計、藝術、環境教育及社會實踐相互結合，轉化為具體行動與創作成果，落實USR「學用合一、共學共創」的教育理念。

此次競賽以「里山精神」為核心，強調人與自然共生、在地文化連結與資源永續利用。參賽學生不僅需要創作具藝術美感的作品，更要關注農村再生、生態保育、文化傳承與地方產業轉型等議題，展現青年世代對地方發展與永續實踐的關懷與行動力。

計畫主持人、環境與安全工程學系教授陳宜清今（31）日指出，里山藝術季是USR計畫推動跨域合作的重要平台。學生們透過走訪社區、觀察生態、訪談居民，不僅將地方故事重新詮釋，也從中發現平日不易察覺的角落美景與文化細節。透過藝術與創意行動，學生與社區居民共同探索永續發展的多元可能性，讓大學成為地方永續發展的堅實夥伴。

競賽第1名作品「螢光蕈」由大葉大學造形藝術學系學生王詠蒂、周庭蕙、張書銘、陳煒皓共同創作。作品高約210公分、寬220公分、長200公分，運用塑膠網、木頭、竹子、龍眼木及太陽能燈等材料製作。

大葉大學舉辦「里山藝術季全國大專競賽」，學生作品「螢光蕈」獲冠，透過藝術展現社區生態與在地文化。（記者張溎壕攝）