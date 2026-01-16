大葉大學長青大學春聯義賣 學員揮毫助弱勢學生安心就學

▲大葉大學長青大學春聯義賣。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學推廣教育處舉辦「春聯義賣・墨香傳愛」公益活動，邀請謝昆恭老師帶領長青大學「舞墨逸生書法班」學員現場揮毫，義賣各式手寫春聯，活動所得將全數捐助「大葉大學完善弱勢助學計畫」，幫助經濟弱勢學生安心就學。

▲大葉大學長青大學書法班班長黃朝琴展示書法作品。（記者林明佑翻攝）

推廣教育處副處長莊基仁表示，大葉大學自民國84年起開辦長青大學相關課程，是彰化縣最早推動長青大學的學校，長期鼓勵民眾終身學習、培養多元興趣。書法班在謝昆恭老師細心指導下，特別於歲末年終舉辦春聯義賣活動，不只是展現長青學員多年累積的學習成果，更透過義賣匯聚愛心，協助弱勢學生順利完成學業，讓年節祝福化為公益行動。

▲巫碧琴(左二)已在大葉大學長青大學學了十五年書法。（記者林明佑翻攝）

現齡80歲的巫碧琴女士說，自己從65歲開始加入大葉大學長青大學書法班，15年來從未間斷，非常喜歡大葉溫馨且充滿學習熱情的氛圍，很開心能藉由應景的春聯創作參與募款，將書法專長轉化為幫助學生的力量。

書法班班長黃朝琴先生表示，自2020年起跟隨謝昆恭老師學習書法，越寫越感興趣，同學之間感情也很好，每個禮拜都很期待來上課。此次參與春聯義賣活動，不但能和大家分享書法學習成果，也能為弱勢學生盡一份心力，大家都覺得很有意義。