大葉大學電機系推動機器人教育 培育智慧科技實作力
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】因應智慧製造與機電整合趨勢，大葉大學電機工程學系推動機器人教育，鼓勵學生透過實作深化專業能力。馬來西亞籍博士生萬順華帶領大學部學生成立「智慧機器人探索社團」，從樂高教育機器人出發，培養學生動手做與問題解決的能力。
▲大葉大學電機系智慧機器人探索社團培養學生實作力。（記者林明佑翻攝）
萬順華老師指出，社團課程以循序漸進方式設計，內容涵蓋課程導論、基本機構設計、感測器應用與程式設計等主題，最後學生會完成自動搬運車的組裝，並在軌道進行測試，在實作中理解機電控制的整體概念。
▲大葉大學電機系萬順華老師介紹機器人概念。（記者林明佑翻攝）
社團成員、電機工程學系大二學生謝忻澔說，他在二林工商就讀電機科時就對實作課程充滿興趣，選擇大葉大學電機系正是喜歡這裡多元的實作學習場域，機器人社團的課程內容有趣又具挑戰性，能一步步完成自動搬運車，有滿滿的成就感。
電機工程學系主任林聖義指出，電機系教學主軸聚焦於「光電半導體」與「智慧控制系統」兩大專業領域，秉持理論與實務並重的教學理念，培育兼具理論基礎與實務經驗的電機工程人才，不只是教室裡的學習，系上也提供多元的活動與實驗室，強化學生就業競爭力。
