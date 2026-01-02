大葉大學電機系推機器人教育 學生實作打造自動搬運車

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】因應智慧製造、工業4.0與機電整合快速發展，大葉大學電機工程學系持續強化實作導向教學，將機器人教育納入人才培育重點，透過社團形式引導學生從做中學，培養跨領域整合與實務解決問題的能力，為未來進入高科技產業奠定扎實基礎。

大葉大學電機工程學系導入機器人教育，讓學生透過實作課程，實際體驗智慧控制與機電整合應用。（大葉大學提供）

大葉大學電機工程學系由馬來西亞籍博士生萬順華帶領大學部學生成立「智慧機器人探索社團」，以樂高教育機器人為學習平台，降低初學門檻，讓學生能快速理解機械結構、感測技術與控制程式之間的關聯。社團成員透過反覆組裝、測試與修正，在實際操作中累積工程經驗，培養系統化思考能力。

萬順華指出，社團課程內容依學生程度循序漸進設計，從課程導論與基本機構設計切入，逐步介紹馬達驅動、感測器應用、程式撰寫與控制邏輯，並結合實際案例進行教學。

課程後期則以完成「自動搬運車」為目標，學生須自行組裝機構、設定感測條件，並讓機器人在軌道上穩定行進，透過實測檢視設計成果，在實作過程中全面理解機電整合與智慧控制的運作原理。

社團成員、電機工程學系大二學生謝忻澔表示，他在二林工商就讀電機科期間就對實作課程充滿熱情，進入大葉大學後，更能接觸多元的實驗室資源與實作課程。他說，機器人社團的學習方式與一般課堂不同，需要不斷嘗試與修正，雖然過程中常遇到挫折，但當自動搬運車順利完成任務時，能深刻感受到工程實作的成就感，也更確定未來朝電機相關領域發展的方向。

電機工程學系主任林聖義指出，電機系教學發展聚焦於「光電半導體」與「智慧控制系統」兩大專業領域，課程設計強調理論與實務並重，並透過專題製作、實驗室訓練與社團活動，讓學生在學期間即累積實務經驗。

林聖義他強調，系上不僅重視課堂知識的傳授，更致力於打造多元學習場域，協助學生培養產業所需的實作能力與跨域整合能力，提升未來就業與升學競爭力。