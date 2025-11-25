大葉大學電機系輔導學生報考室內配線乙級證照 強化職能接軌產業
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學電機工程學系深耕實作教學，為提升學生專業技能與就業競爭力，在校內建置室內配線乙級考照訓練場，提供學生實作訓練，透過課程輔導學生在校期間取得專業證照，接軌產業需求。
▲大葉大學電機系段錫銘老師(左)指導學生穿戴安全裝備。（記者林明佑翻攝）
電機系講師段錫銘指出，室內配線乙級技術士是高低壓配電裝設與維修不可或缺的專業人才，許多營建公司更規定需要至少兩張乙級證照與一張甲級證照作為工程配置標準，而高壓電施工亦須由乙級技術士簽核，證照的重要性不言可喻。學生如果可以在畢業前取得乙級證照，不僅求職錄用機率大幅提升，也具備自行創業的能力與資格。
▲大葉大學電機系輔導學生報考室內配線乙級證照。（記者林明佑翻攝）
電機系主任林聖義表示，室內配線乙級術科考試內容包含「屋內線路裝置」、「電機控制裝置」以及「屋外高低壓作業」三站。為協助學生順利取得證照，電機系特別開設一系列實作課程，由專業師資帶領學生在完善訓練場域中反覆練習，從基礎能力到臨考實戰，提升考試通過率。具備這張證照，基本上就具備應徵台電職缺的優勢，而且近年科技業廠家因建廠需求，以及智慧製造與自動化需求，亦極力網羅具備此專業之人才，所以這張證照絕對是未來就業的保證。
