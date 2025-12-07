大葉大學頒發產學顧問聘書 深化產學鏈結推動地方創生

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】大葉大學今（7）日由研發處主辦「產學合作發展顧問暨績優教師聯誼會」，邀請多位企業高階主管、產業合作夥伴及校內研發團隊齊聚一堂，共同交流技術趨勢與合作模式。現場不僅表揚績優教師，也頒發114學年度產學顧問聘書，展現大葉大學深化產學鏈結、支持區域創新發展的決心。

大葉大學舉辦產學顧問聯誼會，邀企業代表共探合作契機。（大葉大學提供）

會場聚集來自各地產業代表，氣氛熱絡。大葉大學校長方文昌指出，近年面對科技快速更迭與產業升級需求，「大學與產業不再只是合作，而是共同成長的夥伴關係」。大葉大學以「企業夥伴型大學」為核心理念，積極整合校內研發能量，並透過產業需求導向的合作模式，協助企業解決研發瓶頸與技術痛點。

方文昌強調，學校針對中彰投產業需求，已打造五大特色研發基地包括人工智慧、半導體、智慧長照輔具、製茶技術暨產品、美粧與醫美．作為跨領域合作的核心平台。

他指出，這些基地逐步促成多項技術成果，例如茶產業技術協作提升農產附加價值，以及長照輔具研發協助企業加速商品化，都已具體回饋區域產業。

副校長葉釋仁分享現況表示，依據經濟部預估，2030年前國內將面臨近 40 萬名工程師缺口，而大葉大學多年來深化與企業的互動模式，正是因應產業人才需求的重要策略。

他指出，自106學年度起，學校每年邀請企業家擔任產學顧問，讓顧問能直接與師生交流、提出產業觀點，透過技術媒合會、論壇、專題競賽等活動，讓學生在就學階段就能理解企業運作與市場需求。

葉釋仁補充，過去產學顧問制度已成功促成多項案例，包括協助本地科學儀器企業導入自動化製程、協助中部食品加工業者開發智慧監測系統、協助美粧品牌完成成分分析與產品線開發等，顯示大學研究能量與企業實務需求能夠高度互補。他期待未來產學顧問能成為產業鏈與學術界之間的「橋梁」，共同打造永續、共享的科研與技術生態系。

校方表示，未來將持續推動跨界合作，讓企業實務經驗與大葉大學的研發量能相互強化，期盼攜手打造更具競爭力的產業環境，並透過產學共創模式帶動地方創生。