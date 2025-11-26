大葉大學餐旅系勇奪FHC烹飪賽1金4銀1銅
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學餐旅管理學系在指導教授彭建治的帶領下，參加世界廚師聯合會（WACS）認證的A級國際賽事「第26屆FHC中國國際烹飪藝術比賽」，與盧森堡、菲律賓、迦納、墨西哥、澳洲、新加坡、馬來西亞、泰國、韓國、中國、澳門、香港等國選手同場競技，勇奪1金4銀1銅亮眼成績，師徒領航，成就非凡。
▲大葉大學餐旅系大三生鐘耀樂比賽時專注在料理上。（記者林明佑翻攝）
指導教授彭建治指出，大葉大學餐旅系以實作學習為核心，培養學生專業能力與創新思維，並鼓勵學生走向競賽舞台累積實戰經驗，參賽過程本身就是一種成長，學生不僅可以深化技能，更學會解決問題與應變的能力。此次「第26屆FHC中國國際烹飪藝術比賽」現場熱菜烹調項目，大三生鐘耀樂勇奪美國家禽西式主菜金牌、中榮呼倫貝爾西式羊肉主菜銀牌，大二生陳貴蓮榮獲麗爾德西式牛肉主菜銀牌、美國馬鈴薯創新烹飪銀牌，大四生鐘耀慶獲頒天韻虹鱒西式主菜銀牌、麗爾德西式牛肉主菜銅牌。
▲大葉大學餐旅系大三生鐘耀樂的金牌雞肉料理。（記者林明佑翻攝）
參賽選手中，大四的鍾耀慶與大三的鍾耀樂是兄弟檔。哥哥鍾耀慶自中學起便立志投身餐飲產業，弟弟鍾耀樂受到哥哥影響，於大二下轉入餐旅系，兄弟倆自此共同投入訓練，挑戰各項賽事，從首爾廚藝挑戰賽、2025 TCAC台灣國際廚藝美食挑戰賽、明新盃國際餐飲廚藝模擬賽，再到第26屆FHC中國國際烹飪藝術比賽，四次參賽都抱回好成績。
奪金的餐旅系大三生鍾耀樂認為，比賽最大的挑戰是緊張，多位評審就在面前看著自己做，每一秒都不能失誤，並且要在規定時間內完成料理，壓力非常大，因此要專注在食材與烹飪上，才能有好的發揮，每一次比賽都是寶貴的經驗累積，未來希望能和哥哥一起創業開店。
大四生鍾耀慶表示，為了參加比賽密集練習，在彭建治老師的指導下，不斷調整讓菜單跟步驟更順、更好，大會提供食材充滿不確定性，考驗臨場反應能力，比如他拿到冷凍的魚肉，現場要趕快想辦法解凍，否則料理熟度跟口感都會有問題。
獲頒兩面銀牌的大二生陳貴蓮說，牛肉項目她設計了牛排、牛肉丸一牛兩吃，比賽的主菜材料由現場提供，比運氣也比食材處理速度，經過反覆練習，才能呈現出最好的成果，謝謝彭建治老師的指導。
