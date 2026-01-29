大葉大學2026印尼STEAM未來領袖營 體驗台灣教育與文化交流

▲印尼學員體驗大葉大學華語課程。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學推動國際教育交流，舉辦為期兩週的「2026印尼STEAM未來領袖營」，結合STEAM教育、華語學習與文化體驗，透過多元課程與實地參訪，帶領25位印尼大學生培養跨域能力，深入認識台灣教育特色。

▲大葉大學李世傑國際長(左一)向印尼學員介紹台灣茶。（記者林明佑翻攝）

大葉大學國際長李世傑表示，學校致力於國際教育推動與多語學習環境的建構，來到大葉大學，不但可以學習華語，更能深入認識台灣文化。歡迎世界各地學生參與大葉遊學團，體驗學校在國際化教育與特色教學上的成果，感受台灣的人情溫暖與多元文化魅力。

▲大葉大學印尼STEAM未來領袖營結業式合影。（記者林明佑翻攝）

華語教學中心主任彭涵梅指出，「2026印尼STEAM未來領袖營」打造沉浸式學習環境，透過豐富多元的教學活動，引導學員進行跨領域整合學習，拓展國際視野與文化理解。營隊課程內容涵蓋主題式華語課程，並從STEAM精神出發，安排「木雕工作坊」、「設計未來：以三創思維打造專屬商標」、「數位與類比空間創意」、「理財大富翁」、「生成式AI：快速生成短影片」、「微生物組織培養」、「消防探索」及「體適能」等特色課程，結合校內不同學系的專業資源，搭配特色實驗室體驗與校外參訪活動，讓印尼學員從文化、產業及日常生活等多個面向，深入認識台灣。