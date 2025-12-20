大葉大學36週年校慶 含頤樂社區長照機構籌備處成立暨企業捐車

大葉大學推動高齡照護服務，諾貝爾眼科張朝凱總院長慷慨捐車。（記者方一成攝）

▲大葉大學推動高齡照護服務，諾貝爾眼科張朝凱總院長慷慨捐車。（記者方一成攝）

大葉大學今（二十）日歡慶三十六週年校慶，舉辦「含頤樂社區長照機構籌備處成立暨捐車典禮」，為支持大葉大學推動高齡照護服務，諾貝爾眼科張朝凱總院長秉持企業社會責任，捐贈一輛福祉車，以實際行動投入高等教育發展與在地日照服務品質提升。

活動由長青大學、樂齡大學學員帶來的太鼓表演揭開序幕，大葉大學校長方文昌感謝諾貝爾眼科張朝凱總院長對大葉大學的支持，捐贈福祉車，強調企業與大學攜手，將能更有效提升長照服務品質。

方文昌校長表示，學校深耕護理與健康領域，培育健康照護專業人才，也關注社區高齡化帶來的挑戰，面對彰化地區日益加劇的高齡化，為落實大學社會責任，與在地共同打造更友善、更有溫度的高齡生活環境，特別成立含頤樂社區長照機構籌備處。這是校園專業能量與社區需求結合的重要里程碑，期盼未來打造社區重要照護據點，提供護理、復健、認知訓練、休閒文康、交通接送、生活自立訓練、家屬諮詢、健康促進與飲食協助等多元服務。日照中心正式成立之後，也將成為大葉大學的實習基地，護理學系、視光學系、職能治療學系與運動健康管理學系等系學生會在專業教師與臨床人員的指導下，參與評估、訓練與活動規劃，深化臨床能力並加強跨領域合作與同理心。

諾貝爾眼科張朝凱總院長表示，此次捐贈福祉車是希望協助提升長者交通接送與社區照護的便利性，高齡化是全台都面臨的課題，大葉大學擁有完整的健康照護專業與教育資源，積極推展日照與長照服務，因此企業發揮力量支持學校，也期盼未來持續與大葉大學攜手，共同為社會帶來更多幸福與安心。