大葉大學AIGC專題講座 探討生成式AI如何顛覆文圖學發展

大葉大學舉辦AIGC專題講座。（記者方一成攝）

▲大葉大學舉辦AIGC專題講座。（記者方一成攝）

大葉大學通識教育中心中文教學群、D無窮學院敘事溝通微學程與設計暨藝術學院共同舉辦「從AIGC文圖學觀點探討生成式AI的應用—以新加坡南洋理工大學為例」講座，邀請新加坡南洋理工大學衣若芬教授分享其研究與實務觀察。

大葉大學侯雪娟副校長肯定生成式AI在中文教育、文化與設計領域的重要性，並鼓勵學生勇於探索AI時代的跨域整合與敘事能力。侯副校長今（二十五）日表示，生成式AI已成為全球趨勢，大學教育必須培養學生具「專業技術」、「人文視野」的能力，讓AI成為創意的延伸，而不是替代。

廣告 廣告

設計暨藝術學院宋秀娟院長也指出，設計教育正面臨重要轉折，AIGC（人工智慧生成內容）帶來的影響不只是工具升級，更是創作思維的革命，不僅擴大了創作邊界，也讓學生在科技與美感的交會中找到新的學習方向。我們鼓勵學生跨越技術、藝術與文化界線，創造屬於AI時代的新設計語彙。

衣若芬教授於講座中以國際視野展開分享，從新加坡南洋理工大學中文系的教學案例切入，帶領學生思考「萬物皆文本」與「文圖共生」如何在AIGC時代產生新的敘事方式。她示範AI在文本生成、圖像創作、腳本撰寫、短影音與微電影製作等多元應用，也分享學生運用AIGC展開創業的實際案例。衣教授提醒，AIGC雖為文化再現、跨語言敘事與藝術創作帶來前所未有的機會，但在使用與創作過程中仍須重視AI倫理、著作權規範、文化脈絡理解與人類創意的核心價值，方能真正善用AI、創造具有深度與厚度的作品。

活動現場討論熱烈，設計、科技、人文領域的學生紛紛就AI創意生成、跨文化敘事與未來研究方向提問。通識教育中心指出，本次講座是跨院系合作的一項重要嘗試，未來將持續推動人文、敘事、科技與創意教育的跨域整合，培育具備未來競爭力的創意人才。