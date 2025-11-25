大葉大學AIGC專題講座 探討生成式AI如何顛覆文圖學發展

大葉大學通識教育中心中文教學群、D無窮學院敘事溝通微學程與設計暨藝術學院共同舉辦「從AIGC文圖學觀點探討生成式AI的應用︱以新加坡南洋理工大學為例」講座，邀請新加坡南洋理工大學衣若芬教授分享其研究與實務觀察。

大葉大學侯雪娟副校長肯定生成式AI在中文教育、文化與設計領域的重要性，並鼓勵學生勇於探索AI時代的跨域整合與敘事能力。侯副校長昨（二十五）日表示，生成式AI已成為全球趨勢，大學教育必須培養學生具「專業技術」、「人文視野」的能力，讓AI成為創意的延伸，而不是替代。

設計暨藝術學院宋秀娟院長也指出，設計教育正面臨重要轉折，AIGC（人工智慧生成內容）帶來的影響不只是工具升級，更是創作思維的革命，不僅擴大了創作邊界，也讓學生在科技與美感的交會中找到新的學習方向。我們鼓勵學生跨越技術、藝術與文化界線，創造屬於AI時代的新設計語彙。通識教育中心指出，本次講座是跨院系合作的一項重要嘗試，未來將持續推動人文、敘事、科技與創意教育的跨域整合，培育具備未來競爭力的創意人才。