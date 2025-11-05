大葉大學D無窮學院 敘事溝通微學程邀作家王國春開講

▲大葉大學敘事溝通微學程舉辦講座，邀王國春演講。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學D無窮學院「敘事溝通微學程」11月5日邀請作家兼計程車司機王國春演講，以「平凡中創造非凡」為題，分享逆境成長的心路，帶給學生們滿滿的感動與力量。

▲大葉大學邀請作家兼計程車司機王國春(中)演講。（記者林明佑翻攝）

出生桃園、現居彰化的王國春，是計程車司機，同時是作家、自媒體經營者，更擁有拍廣告、上通告、臨時演員等豐富經驗，可說是全台灣最斜槓的小黃司機。王國春的童年充滿坎坷，父母離異讓他國中輟學，人生一度在黑暗裡打轉，做過無數工作的他，最後選擇開計程車。王國春坦言自己對車子並不感興趣，也不喜歡開車，然而跟乘客互動帶給他源源不絕的靈感，計程車司機這個職業讓他開出屬於自己的天空。他以自身經歷勉勵學生，一個人的出身並不能決定自己的人生，真正決定人生的是選擇，就算選擇有限，只要能夠把選項做好，就可以在平凡裡創造不平凡。

廣告 廣告

▲王國春(前排中)與大葉大學師生合影。（記者林明佑翻攝）

通識教育中心助理教授張加佳表示，王國春的成長歷程充滿挑戰，國中輟學後曾做過各種工作，16歲時收到國中導師遞給他的紙條，讓他有機會重返校園，也成為人生翻轉的起點。如今他身兼計程車司機與作家，社群粉絲專頁「王國春—我只是個計程車司機」以小黃司機的日常書寫社會百態與人情溫度，是讀者眼中「最真實的平凡英雄」。每個人都能透過文字說出自己的故事，用文字讓平凡的生命發光，希望透過王國春的演講，讓大家感受文字的力量，其實生活裡處處是動人的故事。