大葉大學TEEP計畫 迎印尼學生來臺實習

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印尼生Yasmine在大葉大學半導體學程歐信良老師實驗室實習。（記者方一成攝）

▲印尼生Yasmine在大葉大學半導體學程歐信良老師實驗室實習。（記者方一成攝）

大葉大學半導體學士學位學程副主任歐信良「醫療器材產品製程實習計畫」獲教育部「Taiwan Experience Education Program全球優秀青年來臺蹲點計畫」獎助，印尼布拉維賈亞大學電機工程學系三年級學生Yasmine Friza Aqilla自五月底起，在大葉大學展開為期三個月的實習，透過參與半導體與生醫材料相關研究，體驗臺灣高等教育與科研環境，拓展國際視野。

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第一次出國的Yasmine Friza Aqilla說，她的學姊曾透過TEEP計畫到大葉大學歐信良副主任的實驗室實習，返國後分享在實驗室學習收穫豐富，不但可以接觸到半導體的先進技術，師生互動也十分熱情，因此激發她申請來臺實習的想法。她本身對臺灣文化充滿興趣，也希望藉由此次機會體驗留學生活。

Yasmine表示，在實習期間接觸生醫材料與半導體材料相關研究，讓她進一步了解電機工程在醫學領域的應用與發展潛力，拓展了專業知識與研究視野。除了研究學習以外，她也在大葉大學認識許多來自臺灣及越南等不同國家的學生，透過跨文化交流增進國際觀。臺灣在半導體領域技術領先，未來若有機會，希望能到臺灣繼續升學或投入相關產業工作。

執行TEEP計畫深受肯定的半導體學士學位學程副主任歐信良表示，教育部推動TEEP計畫，鼓勵全球優秀青年來臺進行短期研究與實習，希望透過實際參與研究工作及文化交流，增進國際學生對臺灣高等教育與產業發展的認識，進一步吸引更多優秀人才來臺深造或發展。此次實習計畫涵蓋生醫材料與半導體材料兩大領域，讓學生透過實作與研究，了解半導體技術及其跨領域應用，培養國際化專業人才。