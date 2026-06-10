大葉大學USR搭建永續環境國際創意平台 臺日韓泰四國師生走入彰化八卦台地
【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】當來自日本、韓國、泰國及臺灣的青年藝術家與設計師走進彰化八卦台地，他們看見的不只是地方聚落與自然景觀，更是一座融合環境、生態、文化與創意的永續實驗場。
▲四國師生在大葉大學帶領下，到中崙社區學習。（圖／記者林明佑翻攝）
大葉大學大學社會責任（USR）《循跡里山－八卦台地聚落六級化產業共創計畫》日前舉辦永續環境國際藝術設計交流活動，邀請來自日本、韓國、泰國及臺灣四國大學師生共同參與，透過實地踏查、環境素材創作、藝術展演及跨文化交流，將八卦台地豐富的人文地景與里山精神轉化為國際對話的平台，展現大葉大學深耕地方、鏈結國際的重要成果。
▲青年藝術家與設計師來到大葉大學。（圖／記者林明佑翻攝）
活動期間，來自四國的藝術與設計領域師生深入八卦台地聚落，走訪農村社區、特色產業場域及自然生態環境，了解大葉大學USR團隊多年來推動地方創生、環境教育與產業共創的成果。透過第一線觀察與體驗，參與者對於臺灣里山倡議所強調的人與自然共生理念留下深刻印象。
大葉大學USR計畫主持人、環境與安全工程學系陳宜清教授表示，八卦台地擁有豐富的農業地景、生態資源與文化底蘊，是推動永續發展與地方創生的重要基地。計畫團隊多年來透過社區陪伴、產業輔導、環境教育及文化創新等方式，協助地方建立具有特色的六級化產業模式。此次國際交流活動不僅是藝術創作的分享，更希望透過不同文化視角重新詮釋地方價值，讓世界看見彰化與臺灣農村的永續能量。
活動中特別展示USR團隊結合地方特色所開發的環境素材創作成果，包括竹材再利用、植物染工藝、農業副產物循環設計、天然纖維創作、廢棄枝條藝術應用以及地方文化轉譯設計等作品。這些源自自然與土地的創作媒材，展現循環經濟與永續設計理念，也成為國際師生交流的重要媒介。
來自日本的參與學生表示，日本同樣推動里山保育，但在八卦台地看見更多將社區產業、藝術創作與環境教育整合的案例，令人印象深刻。韓國學生則認為，藝術不只是美學表現，更能成為地方文化保存與社區參與的重要工具。泰國師生也分享，透過與臺灣青年交流，看見不同國家面對永續發展議題的創新思維，未來期待建立更長期的合作關係。
交流活動中USR團隊造形藝術系吉田敦教授安排跨國創意工作坊，各國師生運用現地蒐集的自然素材與地方文化元素進行共同創作，從竹材、植物、土壤、農業廢棄物到地方故事，激盪出多元創意火花。不同文化背景所帶來的設計思維相互碰撞，不僅拓展參與者的國際視野，也開啟跨國合作的新契機。
USR計畫不只是協助地方解決問題，更是培育具有國際視野與社會責任人才的重要平台。透過此次國際交流活動，學生不僅學習如何從藝術與設計角度回應永續發展挑戰，更能在跨文化互動中培養全球公民素養與國際合作能力。校發長陳郁文教授指出，未來將持續深化與日本、韓國及泰國合作夥伴的交流網絡，推動國際工作坊、聯合創作展覽、跨國課程及學生交流計畫，進一步建立亞洲里山永續發展與地方創生合作平台。透過USR計畫將地方特色轉化為國際資產，讓世界看見八卦台地聚落的文化價值與永續實踐成果，也讓更多國際青年透過藝術與設計，共同描繪人與自然和諧共生的未來藍圖。
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