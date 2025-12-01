大葉大學USR與然別湖自然教育中心簽約 跨國攜手推動自然教育與永續行動

▲大葉大學USR計畫與日本然別湖自然教育中心簽約。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學USR「循跡里山—八卦台地聚落六級化產業共創計畫」於今（1）日與日本北海道知名的「然別湖自然教育中心」正式簽署合作協議備忘錄（MOU），開啟跨國自然教育、環境永續與里山振興的新頁。

來訪團由然別湖自然教育中心主管高附久輝率領，隨行成員包含自然教育人員李育臻與導覽老師島田知明，一行人於上午抵達大葉大學，展開一系列校園USR場域與永續教育的導覽與交流。行程首先由USR團隊帶領貴賓參觀里山推廣空間及大自然教室，說明大葉大學在地生態調查、食農教育、人文關懷與社區共創的成果；隨後走訪SDGs校園實踐場域與理工學院綠色創新展示區，了解校內推動永續發展的具體作為。來賓參觀管院中庭的「里山藝術季」，透過藝術、環境與社區故事的交織，看見大葉大學如何將大學社會責任與地方永續深度結合。隨後進行簽約儀式，雙方代表致詞後正式簽署合作備忘錄，象徵台日USR與自然教育合作正式啟動。

陳郁文校發長表示，大葉大學長期深耕永續教育與USR實踐，而然別湖自然教育中心在日本自然教育領域享有盛名。MOU象徵台日將共同打造自然教育的新典範，雙方將在自然教育課程交流、戶外環境體驗、師生互訪、永續議題教學與在地場域實作等領域展開深度合作，促進台日自然教育的發展，期待未來透過雙方合作，能讓學生走入山林、走向國際，從體驗中深化環境素養，並共同為地球永續盡一份力量。

「循跡里山」USR計畫主持人、環境與安全工程學系陳宜清教授指出，今年8月份本校USR團隊赴然別湖深度參訪後，然別湖自然教育中心本次也特別安排來回訪。此次合作為本校USR循跡里山計畫的一項重要里程碑，然別湖自然教育中心在日本長年致力於自然環境守護、雪地生態教育與戶外體驗課程，兩單位有許多理念相近之處。藉由MOU的締結，未來將促成更緊密的跨國實作，如台日學生的自然教育工作坊、教師專業交流、在地里山生態調查與戶外活動設計等，攜手打造更具深度的自然教育國際合作平台。