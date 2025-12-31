大葉大學USR計畫深耕里山行動 里山藝術季競賽頒獎





為深化大學社會責任（USR）實踐，大葉大學結合「循跡里山－八卦臺地聚落六級產業共創計畫」推動成果，舉辦「里山藝術季全國大專院校競賽」，透過藝術創作與跨域行動，回應地方永續與社會關懷議題，展現青年世代參與地方發展與永續實踐的行動力。

本次競賽以「里山精神」強調的人與自然共生、在地文化連結與永續利用為主軸，鼓勵學生走入社區，深入理解地方產業與生態環境，將設計、藝術、環境教育及社會實踐相互結合，轉化為具體行動與創作成果，落實USR計畫「學用合一、共學共創」的教育理念。

大葉深化大學社會責任 USR計畫深耕里山行動 里山藝術季競賽頒獎

計畫主持人、環境與安全工程學系教授陳宜清表示，里山藝術季是USR計畫推動跨域合作的重要平台，透過藝術與創意行動，學生重新詮釋地方故事，關注農村再生、生態保育、文化傳承及地方產業轉型等議題，並與社區居民共同探索永續發展的多元可能性，讓大學成為地方永續發展的堅實夥伴，「里山藝術季全國大專院校競賽」獲獎作品目前正在大葉大學管理學院中庭展出，歡迎大家前來欣賞學生的創意。

第一名是大葉大學造形藝術學系學生王詠蒂、周庭蕙、張書銘、陳煒皓共同創作的「螢光蕈」，高約210公分、寬220公分、長200公分，運用塑膠網、木頭、竹子、龍眼木及太陽能燈等材料製作。團隊以石牌社區中常見、卻容易被忽略的小蘑菇為創作靈感，象徵在地角落中蘊藏的生命力與韌性。作品將原本不起眼的小蘑菇放大為一棵可供民眾休憩、交流的螢光蘑菇樹，希望陪伴每一位路過的人，在欣賞社區景色的同時，也感受自然與生活的溫度。

