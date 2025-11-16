大葉扶英英語營 探索世界

大葉大學英語學系推動USR種子計畫「USR英語永續行動：國際大學生攜手在地國小高中學生擴展全球視野」，舉辦「扶英英語營」，以「Wild World Safari 世界探索」為主題，結合英語學習與環境教育，由國際大學生帶領村東、村上、三春、東山、大村國小四到六年級學生培養環境關懷與全球公民意識。

英語學系主任曹秀蓉昨（十六）日表示，活動由英語學系主辦，大葉大學高教深耕計畫協辦，主題「Worldwide Safari 世界探索」象徵一場跨越國界的學習旅程，藉由認識世界各地野生動物與環境議題，讓學生在輕鬆有趣情境中學習英語，同時深化對地球生態的關注。營隊課程結合課堂學習、戶外探索與實作體驗，以肢體反映教學法、英語唱遊、創意任務及團隊合作等。