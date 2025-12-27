大葉消防前瞻技術研討會 產官學齊聚

二○二五消防工程前瞻技術研討會在大葉大學登場。（記者方一成攝）

▲二○二五消防工程前瞻技術研討會在大葉大學登場。（記者方一成攝）

大葉大學環境與安全工程學系、中華民國消防設備師（士）協會日昨共同舉辦「二○二五消防工程前瞻技術研討會」，邀集產業界、學術界及政府單位的專家學者齊聚，針對災害管理、消防工程及智慧防災等重要議題進行交流，展現大葉大學在消防與防災領域的研發能量、產官學合作成果。

何岫璁理事長表示，大葉大學與中華民國消防設備師（士）協會緊密合作，積極引進產業資源，將智慧防災技術導入教學與研究，推動學術研發與產業需求接軌，強化學生的就業即戰力。「消防工程前瞻技術研討會」聚焦消防科技與防災技術的最新發展，透過跨領域對話，促進學界研究成果與實務應用的連結，每年都吸引百位專業人士與會，已成為國內消防工程與防災科技一年一度的重要交流平台。

廣告 廣告

周中祺主任表示，在專業人才培育方面，大葉大學不只是深耕消防與防災教育，更建置完善的校園實作場域，提供學生及在職專業人員高品質的訓練環境，學校於一一○年七月獲內政部消防署核可設立「防火管理人訓練專業機構」，並於一一四年十月取得「服勤人員訓練專業機構」證書，展現培育消防與防災專業人力的制度化成果，積極落實大學社會責任，扮演協助政府強化整體防災能量的重要角色。

研討會包含專題演講與論文發表，現場同時展示了最新的智慧型消防設備，幫助與會者了解產業發展趨勢。