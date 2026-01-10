大葉生醫三傑碩士榜上有名！學生實習＋專題研究所錄取

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】大葉大學生物醫學系三名大四學生今年碩士班考試傳捷報，分別考取國立成功大學及其他頂尖研究所，展現扎實研究能力與實習成果。

大葉大學生醫系戴庭誼同學在年會發表論文成果。（大葉大學提供）

大葉大學生物醫學系三名學生在碩士班考試中表現優異：盧又嘉錄取國立成功大學口腔醫學研究所、臨床醫學研究所、分子醫學研究所、微生物與免疫學研究所，以及國立中山大學生物醫學研究所。

戴庭誼同時錄取國立成功大學口腔醫學研究所、國立中正大學生物醫學科學系碩士班、國防醫學院微生物及免疫學研究所、國立台南大學生物科技學系碩士班。

廣告 廣告

周巧閔考取國立成功大學臨床醫學研究所。畢業於南投高中的周巧閔表示，大一時從班導師劉淑瑛老師口中得知彰化基督教醫院提供實習機會，她對生物研究興趣濃厚，因此連續三個暑假參加血液腫瘤醫學研究室實驗。實習經驗不僅讓她了解醫學中心的研究運作，也幫助她明確攻讀碩士班的目標。

周巧閔在老師指導下完成的天然藥物對血癌細胞影響專題，獲得考試肯定，她表示未來希望將大數據分析應用於臨床醫學研究。

盧又嘉則回顧在柳源德老師指導的微生物基因體暨合成生物學實驗室的學習經驗。她選擇與生活相關的研究題目，探討天然代謝物對口腔蛀牙細菌的抑制，老師提供高度自由與支持，讓她順利考取第一志願。盧同學表示，未來將持續深化研究。

小港高中畢業的戴庭誼則感謝蔡孟峯老師及系上資源協助，她的專題「NRN1基因促進肺腺癌細胞惡化」發現，原本促進神經細胞生長的NRN1基因，在肺癌中被腫瘤細胞利用，促進癌細胞增生與侵襲。戴同學希望未來將研究成果應用於臨床，發展新的治療靶點。

生物醫學系主任張雲祥指出，系上以生物科技為核心，透過實驗室專題研究、課程訓練與多元實習，培育學生在生物醫學領域的專業能力與研究實力，讓學生們在研究所考試中脫穎而出。