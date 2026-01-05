大葉空設系勇奪「2025高雄製造」金獎，一金兩入選全國發光

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】今（5）日，大葉大學空間設計學系再傳好消息！參加全國學生設計競圖「2025高雄製造」，不僅囊括金獎，還有兩件作品入選。從概念發想到實際呈現，學生的創意空間讓人眼睛一亮。

從概念到實作！大葉空設系學生勇奪「2025高雄製造」金獎與入選殊榮。（大葉大學提供）

大葉大學空間設計學系的學生們，再次在全國舞台上亮眼發光！由高雄市建築師公會主辦的「2025高雄製造」學生設計競圖揭曉，大四生黃朝瑞以作品《記憶轉轍驛站──行為藝術重構號誌樓的時空場域》勇奪金獎，獎金6萬元；同時，大四生陳為軒的《影落漁村》與黃家葳的《鐵道渠城》也都獲得入選，讓空設系師生都忍不住為他們喝采。

廣告 廣告

系上講師紀彥竹笑說：「我們秉持『母雞帶小雞』的精神，從概念發展、設計深化，到圖面和論述表達，老師全程陪伴學生，看到他們把抽象想法變成回應社會議題的空間提案，真的很感動。」

從概念到實作！大葉空設系學生勇奪「2025高雄製造」金獎與入選殊榮。（大葉大學提供）

金獎作品《記憶轉轍驛站》以高雄哈瑪星鐵道園區為基地，黃朝瑞把號誌樓重新解讀，加入行為藝術、空間敘事與感官體驗。他說：「我希望旅客和居民走在這裡時，不只是經過，而能在光影、步行之間，聆聽土地的聲音，感受城市的呼吸。」

入選作品《影落漁村》則將高雄彌陀逐漸沒落的皮影戲文化融入漁村日常，透過光影、水域與聚落關係，讓傳統藝術回到生活現場。陳為軒表示：「設計不是只是漂亮的畫面，而是希望文化能扎根在大家的生活裡。」

從概念到實作！大葉空設系學生勇奪「2025高雄製造」金獎與入選殊榮。（大葉大學提供）

另一件入選作品《鐵道渠城》，則從哈瑪星鐵道基地出發，回應基地作為高雄港發源地的歷史脈絡。黃家葳說，她以「棧二庫」作為空間串聯點，讓人文、交通與港口意象交錯共存，希望歷史記憶與現代需求能在空間裡對話。

三件作品各有特色，也都展現了學生把創意與社會議題結合的能力。紀彥竹老師表示：「看到學生在全國競圖中脫穎而出，我真的非常驕傲，也相信這些作品將來一定能在城市空間中發光。」