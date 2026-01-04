大葉空設系奪全國學生競圖四獎

大葉大學空設系參加全國學生競圖獲頒四個獎項。（記者方一成攝）

大葉大學空間設計學系以「師徒傳承」與「實作學習」培育新世代建築專業人才，老師指導學生挑戰中華民國全國建築師公會舉辦的「2025學生競圖－幸福建築（美好建築）」，一舉拿下特優與三件佳作，總計抱回四個獎項。

空設系講師紀彥竹日昨表示，此次參加「2025學生競圖－幸福建築（美好建築）」比賽，大四生黃朝瑞的作品「記憶流轉之驛－人與城市的行為軌跡劇場」勇奪特優，獎金新臺幣二萬元；大三生王羽婕的「巷流構築－以生活路徑形塑幸福聚落」、大三生黃佩誼的「穿行於巷影之間的微光記憶－城市縫隙中的生活流動與共居構築」，以及大四生邱家凱的「巷隙漫流」，三件作品都獲頒佳作。學生亮眼的表現，顯見大葉大學空設系深耕「師徒傳承」與「實作學習」的教學模式，成功引領學生從概念發想到設計深化，在競賽實戰累積就業競爭力。

特優作品「記憶流轉之驛－人與城市的行為軌跡劇場」，由紀彥竹老師指導，黃朝瑞設計，以高雄哈瑪星鐵道園區為基地，重構號誌樓空間，轉譯鐵道歷史與城市記憶。黃朝瑞同學表示，他本身是鐵道迷，因此選擇曾經造訪過的哈瑪星鐵道為基地，透過光、聲、行為裝置與空間互動，引導使用者以身體感官行走於歷史之中，重新感受城市緩慢而溫柔的呼吸。