大葉與越南肯特就業高專締約合作 推動跨國教育與人才培育
（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】大葉大學持續拓展國際教育合作版圖，今（12）日與越南肯特就業高等專科學校（Can Tho Vocational College, CTVC）簽署合作協議（MOA），雙方將在新型專班、學生短期交流及華語教學資源等面向展開合作，攜手推動跨國教育與人才培育新契機。
大葉大學積極深耕國際教育，今與越南肯特就業高等專科學校正式簽署合作協議（MOA），為雙方建立長期合作夥伴關係奠下基礎。簽約儀式由大葉大學校長方文昌與肯特就業高專校長莊武芳共同簽署，雙方承諾將在專班設立、短期交流及華語教學等領域密切合作，開創兩校教育交流新局。
方文昌表示，大葉大學以「國際視野、專業能力」為核心教育目標，積極與東南亞各國高等院校建立合作關係。此次與越南肯特就業高專締結合作協議，將有助於拓展東協教育網絡，強化學生跨國學習與文化體驗。他指出，未來雙方將共同推動新型專班課程、開放學生短期研習機會，並分享華語教學資源，打造兼具實務與語言能力的國際化人才。
莊武芳校長則帶領代表團參訪大葉大學校園，實地參觀半導體研究基地、高齡長照與智慧輔具研發基地、環保節能車展示室及製茶技術暨產品研究基地，深入了解校方在跨領域研發上的成果。
他肯定大葉大學完善的教學與研究環境，表示肯特就業高專成立逾60年，是越南教育部認定的國家重點學校之一，此次合作是雙方推動國際教育的重要里程碑，也期盼未來有更多越南學生赴台求學，增進兩國青年之間的學術與文化交流。
方文昌強調，大葉大學將持續深化與國際學府的夥伴關係，透過教育合作推動人才共育，為學生打造多元學習舞台，並以教育為橋梁，促進台越雙方的長遠友誼與文化互動。
