



為引領國際學生感受漢字藝術之美，大葉大學華語教學中心舉辦「三美文化～體驗書法之美」活動，邀請設計學系教授鄧婉玲指導，帶領來自法國、印尼、越南、馬來西亞、菲律賓等國的學生親手揮毫，體驗書法藝術的魅力。

設計學系教授鄧婉玲從書法的基本筆劃與結構介紹起，並引導學生從書寫自己的中文名字開始，親身感受提筆、運氣、行筆的節奏與美感。鄧婉玲教授表示，學生們在傳統毛邊紙上練字，不只能體會筆墨之間的變化與韻味，更透過書法的實際書寫，貼近華人文化，理解漢字背後的藝術精神與文化底蘊。

大葉華語中心書法體驗活動 透過書法實際書寫貼近華人文化

華語教學中心主任彭涵梅指出，學習華語不僅僅是語言與文字的學習，更包含對文化的理解與感受，因此華語中心以「美感」、「美饌」、「美境」三美為主題，設計了一系列文化體驗活動，書法體驗就是「美感」系列活動之一，從中文名字連結起自己與文化，讓國際學生在學習中文的同時，也能深入認識台灣的多元文化。

會計與資訊管理學系三年級的馬來西亞學生黃暐婷說，來台灣留學可以同時學習華語和英語，未來接軌全球就業市場，她很喜歡參加大葉大學華語中心的活動，寫書法不只是幫助她認識漢字藝術，也讓她更了解台灣文化。

