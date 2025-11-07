大葉華語中心書法體驗活動 透過書法實際書寫貼近華人文化
為引領國際學生感受漢字藝術之美，大葉大學華語教學中心舉辦「三美文化～體驗書法之美」活動，邀請設計學系教授鄧婉玲指導，帶領來自法國、印尼、越南、馬來西亞、菲律賓等國的學生親手揮毫，體驗書法藝術的魅力。
設計學系教授鄧婉玲從書法的基本筆劃與結構介紹起，並引導學生從書寫自己的中文名字開始，親身感受提筆、運氣、行筆的節奏與美感。鄧婉玲教授表示，學生們在傳統毛邊紙上練字，不只能體會筆墨之間的變化與韻味，更透過書法的實際書寫，貼近華人文化，理解漢字背後的藝術精神與文化底蘊。
華語教學中心主任彭涵梅指出，學習華語不僅僅是語言與文字的學習，更包含對文化的理解與感受，因此華語中心以「美感」、「美饌」、「美境」三美為主題，設計了一系列文化體驗活動，書法體驗就是「美感」系列活動之一，從中文名字連結起自己與文化，讓國際學生在學習中文的同時，也能深入認識台灣的多元文化。
會計與資訊管理學系三年級的馬來西亞學生黃暐婷說，來台灣留學可以同時學習華語和英語，未來接軌全球就業市場，她很喜歡參加大葉大學華語中心的活動，寫書法不只是幫助她認識漢字藝術，也讓她更了解台灣文化。
更多新聞推薦
其他人也在看
川普否認氣候危機…多國抨擊
聯合國氣候變化綱要公約第30次締約方會議（COP30）下周將於巴西登場，各國領袖6日齊聚當地參與開幕式，為當前全球在氣候...聯合新聞網 ・ 1 天前
台中 博弈詐騙洗錢4億 主嫌判5月
台中市警察局刑事大隊7日宣布破獲跨國網路博弈機房及洗錢案，查獲31歲何姓主嫌經營大陸運動網站和台灣賭博網站，不法獲利估計至少超過2000萬元，經營期間出入賭資逾4億餘元，台中地檢署依賭博、詐欺及《洗錢防制法》等罪起訴何嫌等12人，台中地方法院近日判處何嫌有期徒刑5月，併科罰金2萬元。中時新聞網 ・ 1 天前
「目不識丁」到書法得名！ 顏正國獄中師父曝他驚人意志力「要把握當下」
顏正國告別式今（8日）在新北市殯儀館景福廳舉行，在監獄中教導顏正國書法的老師周良敦在告別式上回憶這段師徒情緣。周良敦在監獄教書29年，他特別疼愛顏正國。他看著顏正國從以前不會寫字、不會讀書，甚至沒有文化水準，到之後能夠拿下書法比賽全國第二名。周良敦說：「你說他目不識丁嗎？只要他尊重你，他就努力給你看！」他透露，當時顏正國將艱難的草書翻譯成楷書，還能拿下98.5的高分，意志力非常堅強。鏡報 ・ 20 小時前
啦啦隊女神"李多慧"擔任公益代言人 出席活動大跳應援舞
民視新聞／綜合報導超人氣啦啦隊女神李多慧擔任「台灣樂作創益協會」2026年度代言人，她出席公益活動，還大跳應援舞，現場熱鬧非凡。民視 ・ 1 天前
鳳凰颱風中心不排除登台 氣象署最快10日發海警
今（2025）年第26號颱風鳳凰仍在持續增強，北轉的態勢明確，下週起影響台灣，不排除中心登陸，氣象署最快下週一（10日）發布海上颱風警報，下週二（11日）發布陸上颱風警報，而目前預估，颱風在通過菲律賓前可能已經發展成強烈颱風，雖然路徑仍有不確定性，伴隨東北季風增強，北部、和東部地區都要留意大雨。面對颱風來勢淘淘，針對馬太鞍溪堰塞湖災區，行政院則要求各部會督導花蓮縣政府務必在本周末前完成預防撤離的前置作業。公視新聞網 ・ 1 天前
觀察站／藍總召任期提案程序欠正義 黨團信任蒙陰影
國民黨立院黨團昨天召開黨團大會突襲通過提案，廢除黨團總召兩年條款，被視為替現任總召傅崐萁開了「萬年總召」之路。而隨著民進...聯合新聞網 ・ 1 天前
28歲資產破3千萬！「破屋少年」做對2件事大翻身
28歲年輕夫妻的財務自由之路引發關注，加拿大男子馬奎茲（Sebastian Marquez）與妻子茱莉亞（Julia）靠著房地產交易累積資產，接著再加入虛擬貨幣投資，如今淨資產已超過100萬美元（約新台幣3千萬），但在此之前，他們從未做過年薪超過6位數的工作。中時財經即時 ・ 1 天前
太子集團正妹特助曾當空姐！「自介這7字」惹怒網
社會中心／綜合報導柬埔寨「太子集團」日前因涉嫌掌握非法資金洗錢，據點遭調查單位搜索，台北地檢署於4日查扣該集團在台45億元資產，並大動作兵分47路搜索、約談相關人士，其中公司高層特助劉純妤，因交保後步出北檢時，深邃的事業線意外引發成為討論焦點，如今她的過往也被挖出，不僅曾擔任卡達航空空姐，還在自介出打上有關魔鬼的「這7字」，讓網友們開酸「魔鬼就是她自己」。民視 ・ 1 天前
太子集團連夜脫產！管委會「通風報信」 台籍幹部遭北檢收押
[Newtalk新聞] 太子集團近日被美國起訴後，我國專案小組即前往該集團在北市購置的豪宅勘查。不料卻遭管委會私下透漏給住戶，讓集團成員有機會將名下多部名車開走轉賣，脫產滅證。北檢後續收押核心幹部和台灣端負責人4人。 柬埔寨大型跨國詐騙集團「太子集團控股」近日遭美、英聯手揭露，經美方起訴後，我國專案小組隨即前往集團在台北市大安區購置的「和平大苑」勘查。不料，管委會竟私下將訊息通報住戶，讓集團成員趁機將多輛名車開走、轉賣脫產。 據了解，北檢原先預勘驗集團名下購置的和平大苑豪宅和26輛超跑，但該棟管委會卻要求專案小組須出示函文才能進入，事後取得公函後，又私自將公函傳給住戶，其中就包含太子集團成員。集團成員得知訊息後，連夜將停放在豪宅內的多部限量豪車開走，部分車款開到內湖偏僻地區藏匿，又透過中間人將勞斯萊斯、賓士等車過戶到其他車商名下，陸續匯款美金、日幣至尼爾公司帳戶。 專案小組掌握，太子集團試圖脫產的豪車共計9輛，耗費辦案人員許多時間跟精力才得以保全證據。檢方認為，王昱棠、辜淑雯、李守禮、邱子恩及凃又文5人皆是集團核心幹部，涉案重大且有滅證、勾串之虞，因此聲請羈押禁見。法官審理後，裁准羈押新頭殼 ・ 1 天前
為賺錢當車手遭逮⋯台南嬤帶「身障孫」淚求法官：我養7個！判決出爐
台南一名鄭姓婦人加入詐騙集團當車手遭逮，全案移送地檢署後，台南地院一審判刑10月有期徒刑；鄭婦認為判太重上訴，打出悲情牌，透露自己有7個孫子要照顧，其中一個還是身心障礙，二審法官仍維持原判，但緩刑5年，全案可上訴。三立新聞網 setn.com ・ 12 小時前
金條藏後院20年沒人知？ 他想蓋泳池一鏟挖出價值2千多萬寶藏
根據《路透社》與《法新社》報導，這起事件發生於今年五月，該男子在施工時於地底挖出裝在塑膠袋中的黃金物品，隨後主動通報地區文化事務局。相關單位經過審核後確認，該批財寶並非考古遺跡，因此依照法規允許他合法保留。地方議會在週三說明，警方進一步調查後發現，這些金...CTWANT ・ 1 天前
正德佛堂被當提款機！ 女出納員二年盜領4545萬 法院重判8年
高雄正德佛堂驚爆貪汙醜聞！一名王姓前出納員利用職務之便，在短短兩年內盜領高達4545萬元公款，幾乎全數揮霍一空。事件曝光後，她僅歸還79萬元，法院依偽造有價證券罪判處8年徒刑，並要求每月償還1萬2千元，需長達百年才能還清。佛堂表示，已加強財務管理，包括處理現金需兩人在場並於監視器下進行，以防止類似情況再次發生。創辦人基於慈悲同意分期還款，但4千多萬元公款幾乎追討無門，對佛堂造成重創！TVBS新聞網 ・ 15 小時前
新竹董娘買131支「翡翠金剛杵」慘賠3千萬 真貨市價曝光驚呆眾人
新竹市一位飯店董娘因相信詐騙集團而花費3132萬元購買131支「翡翠金剛杵」，結果卻買到脆弱的劣質石材，一摔就碎！真正的翡翠金剛杵價格約200至3000元不等，但詐騙集團竟開價每支28.8萬元，超過市場行情近百倍。這位平時喜愛收藏的董娘，在丈夫生病之際遭逢詐騙，整個家庭陷入困境，只盼能拿回辛苦錢。檢警調查後，詐騙集團已被判處4年5個月徒刑，並沒收近3000萬元犯罪所得。TVBS新聞網 ・ 20 小時前
快訊／國3竹崎路段嚴重車禍！小貨車「高速追撞」2人送醫不治
國道三號南下291公里處，也就是靠近嘉義竹崎鄉路段7日上午10點20分左右發生車禍，消防局獲報後派遣人車前往救援，國道警方趕抵現場後已先行將南下車道封閉，目前現場還在排除中，警方建議用路人提早改道。詳細車禍原因還要釐清中。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
電玩大亨變教主! 彌勒佛陳金龍靠賣畫.法器海撈數十億
生活中心／綜合報導宇宙彌勒皇教的創教教主陳金龍，如今也被起底，今年65歲，早年靠電玩起家，曾擔任全國性電玩協會理事長，之後到中國，投資房地產，接觸氣功與經書，2001年回台創教，如今彌勒皇教基金會已經有1.5億多元財產，更傳他靠賣畫、法器，累積數十億元身家。民視 ・ 1 天前
孩子送到保母家「3小時就死了」 父母崩潰提告！法官判保母無罪
今年初，苗栗一對夫妻把孩子送到保母家，但是才短短3小時，保母就打LINE電話告知孩子不對勁，要父親趕快把孩子送醫，但孩子急救後仍回天乏術。父母相當崩潰，認為保母沒有先打119，延誤就醫，怒對保母提告並求償311萬餘元，但法官審理後，因為一個理由判保母無罪。鏡報 ・ 19 小時前
太子集團在台布局曝光！竹聯、四海幫涉入跨國詐騙鏈
據《自由時報》報導，根據目前掌握的情報，太子集團在柬埔寨所設立的機房，與台灣幫派在本地設置的所謂「水房」之間，長期存在默契與合作機制。當局分析過去境內破獲的多起詐欺案件後發現，太子集團與台灣黑幫的連結已不再是個別事件，而是形成跨境犯罪產業鏈。對此，我方除...CTWANT ・ 1 天前
太子集團詐45億豪車豪宅滿手，25名被告有花3萬就交保「還開心燦笑」！網：勿忘打詐高手陳梅慧冥誕
柬埔寨「太子集團」涉跨國詐騙、洗錢案，北檢週二（11/4）搜索和平大苑豪宅等47處所、扣逾45億元資金、拘提25名被告到案。當中19人分別以3萬至100萬元不等交保。 就在交保的隔一天（11/5），恰巧是已故金融犯罪調查師陳梅慧的冥誕，「不禮貌鄉民團」粉專貼文寫道，希望大家記得陳梅慧的生日，因為她到死前都還在跟詐騙集團作戰。今周刊 ・ 1 天前
獨／太子集團膽大妄為 洩密北檢公函…成為台籍4幹部羈押鐵證
台北地檢署偵辦柬埔寨太子集團跨國洗錢案，專案小組在美國公布起訴與制裁名單後，曾前往「和平大苑」勘驗陳志購買的豪宅與超跑，...聯合新聞網 ・ 1 天前
官方封口中！吳亦凡「死亡風暴」席捲社群 輿論陷假訊息羅生門
前EXO成員吳亦凡自2021年因性侵案遭判刑13年後，近日再度登上輿論焦點。中國社群平台上瘋傳吳亦凡「疑似在獄中死亡」，引發網路熱議。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 54 分鐘前