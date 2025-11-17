大葉設計系畢業生赴過溝社區駐村 「舊事小旅行」奪大村洄游農村競賽銅獎

▲大葉大學設計系團隊介紹提案。（記者林明佑翻攝）

【互傳媒／記者 林明佑／彰化 報導】大葉大學設計學系助理教授劉宜芬帶領今年6月剛畢業的曾郁茵、陳柏邑、陳柏宇、詹佳朋組隊，到過溝社區駐村，提出結合文化導覽、視覺設計的「舊事小旅行」企劃，榮獲「114年大村鄉大專生洄游農村競賽2.0」銅獎。

▲大葉大學設計系團隊為過溝社區小旅行拍攝影片。（記者林明佑翻攝）

團隊成員之一的曾郁茵來自高雄，她表示，參與競賽的初衷，是希望進一步認識彰化、認識自己念書的地方，把四年所學的設計專業結合地方創生，發揮設計的力量。過溝社區村長、社區理事長等人為團隊熱情導覽在地景點，包含賴日利商店、百年芒果樹等等，團隊以社區小旅行為核心，經過實地田野調查並與劉宜芬老師討論後，他們選出動線最順暢的遊程路線，從大村火車站出站租用MOOVO電動自行車開始，結合任務闖關、故事導覽、地方信仰中心，並可體驗自己製作碗粿，鼓勵遊客漫遊社區，細細品味在地，讓文化體驗更具深度。

▲大葉大學設計系獲頒114年大村鄉大專生洄游農村競賽銅獎。（記者林明佑翻攝）

指導老師、大葉大學設計學系助理教授劉宜芬指出，學生以「社會設計」思維投入社區服務，運用專業設計能力，製作了小旅行影片、導覽地圖等，打造具辨識度的社區小旅行體驗。在本次企劃中，學生更運用無人機拍攝航拍影像，從高空視角清楚呈現遊程路線、景點位置與聚落空間紋理，使觀者在尚未踏入社區前，即能建立對旅程節奏與場域的初步理解。

透過精準的鏡頭語言、轉場節奏與空間敘事，團隊成功將過溝的生活感與歷史脈絡轉化為具情感的視覺體驗，讓小旅行影片成為推廣地方文化的重要媒介，也展現青年以科技創意重新解讀家鄉的能力，不只是為社區帶來新亮點，青年學子更在討論、田調、修改的過程，累積職涯實戰力，歡迎有興趣的民眾上網路觀賞學生作品https://www.facebook.com/reel/4224535204502876