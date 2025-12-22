大葉造形藝術學系 學生創作獲全國美展肯定

記者張溎壕／彰化報導

大葉大學造形藝術學系木工房在吉田敦老師指導下，學生作品屢獲佳績；碩士生陳紀凱與大4生李愷玲分別入選第30屆大墩美展與2025桃源美展，展現木雕創作的深度與想像力。

大葉大學造形藝術學系木工房今（22）日傳來喜訊，學生作品在全國美展舞台上脫穎而出。陳紀凱的雕塑作品《相忘於江湖》榮獲第30屆大墩美展雕塑類入選；李愷玲的作品《清晨》則在2025桃源美展立體造形類中獲得肯定。

陳紀凱表示，《相忘於江湖》以兩件彼此對視的人像雕塑呈現，其中一件靈感來自他大學畢業後的第一位攝影模特兒，另一件為創作者自畫像，能自由改變擺放角度，象徵思緒與觀看的轉換。

他說：「『相忘於江湖』中的『忘』，一方面忘記時間流逝，另一方面與『望』同音，象徵創作時專注凝視的狀態。」他也特別感謝指導老師吉田敦在觀念與技法上的引導，讓作品得以跳脫攝影媒介，重新詮釋模特兒之美。

李愷玲的《清晨》以簡潔造形呈現清晨甦醒的生命力。她說：「清晨雖帶著涼意，卻充滿迎接新一天的期待。」作品運用藍色漸層過渡至粉紅色暖色調，從油畫構思延伸至立體造形，結合木雕與繪畫技巧，以木材溫潤的質感傳達柔和而充滿能量的生命意象。

木工房內，木屑的香氣與工具的敲擊聲交錯，學生們專注雕琢每一塊木材，每一次刀痕都像是在雕刻自身的情感與故事。陳紀凱與李愷玲的入選，不僅是作品本身的成就，也象徵了大葉大學造形藝術學系木工房教學理念的實踐－將技術與個人生命經驗融合，創造出富有深度與溫度的藝術作品。

木作光影間，創意與生命力交織；大葉學生作品《相忘於江湖》與《清晨》入選全國美展，述說藝術故事。（大葉大學提供）