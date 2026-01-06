大葉造藝系學生赴日駐村實習 山梨成果展亮相

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】他山之石，可以攻錯！在大葉大學造形藝術學系副教授吉田敦帶領下，四年級學生黃鈺軒，以及碩士班學生蔡沛樺、梁雅琪，前往日本山梨縣駐村藝術家機構AIRY，展開為期一個月的實習生活，並在實習接近尾聲時，於日本舉辦成果展《裹著我們的山梨》，把這段時間的創作與學習成果一次呈現。

從校園走向國際舞台，大葉大學造形藝術學系學生前進日本山梨駐村實習，並以成果展回應這段學習歷程。（大葉大學提供）

大四生黃鈺軒分享，這趟實習不只是專心做作品，還實際參與畫廊空間的日常運作，包括清潔環境、維護展品、接待觀眾，甚至協助咖啡活動。她說，透過這些看似瑣碎的工作，反而更深刻感受到藝術空間不只是作品的集合，而是一個由光線、空氣、節奏與細節共同組成、會「呼吸」的場域，也成為她後續系列創作的重要養分。

碩士班學生蔡沛樺表示，這次日本駐村讓她在作品敘事、空間感知以及展覽實務操作上都有明顯成長。她觀察到，日本展場非常重視觀眾的觀看動線、留白與節奏，空間本身就是說故事的一部分。再加上與山梨大學師生及其他藝術家交流時，必須以日文或英文進行跨文化溝通，從作品理念說明、行政協調，到實際布展、撤展，都是非常扎實的國際實戰經驗。

梁雅琪也認為，到日本駐村創作是相當難得的學習機會，能與不同背景的藝術家交流，帶來許多新的刺激與啟發。她在成果展中展出作品《山群與孤島之間》，以詩意的創作語言回應自己在群山環繞的山梨生活體驗，將駐村期間感受到的靜謐、沉澱與連結，轉化為作品，呈現人在異地與世界對話的心境。

吉田敦副教授指出，AIRY 是具國際規模的駐村藝術機構，長期邀請來自日本及世界各地的藝術家進駐創作，並在駐村結束前舉辦成果展，與在地社群分享創作成果。

這也是造形藝術學系第二年推動學生赴日本山梨縣實習，其中黃鈺軒與蔡沛樺更獲得教育部「學海計畫」補助。透過實際參與創作、策展規劃、空間佈展與藝術機構營運，學生不只累積專業經驗，也親身感受國外藝術環境，為未來發展拓展更寬廣的國際視野。