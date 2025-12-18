大葉造藝系磺溪美展 表現亮眼摘２獎

從和媽媽看夜景的回憶，到堆滿舊物的童年地下室印象，大葉大學造形藝術學系學生以生活為靈感，在第二十六屆磺溪美展交出亮眼成績。碩士班學生紀青良以金工作品《光的印痕七十四甲》榮獲工藝類優選獎，獎金新臺幣五萬元；大四學生賴昱丞則以油畫作品《地下室》獲得油畫類入選獎肯定。

大葉大學昨（十八）日表示，碩士生紀青良以作品《光的印痕七十四甲》榮獲工藝類優選獎，他指出，創意靈感來自和媽媽一起看夜景的經驗，讓他進一步思考創作可以如何表現光線，作品以「光」為創作主體，透過金屬反光特性，在以黑絨布為底的框架中，描繪黑夜裡房屋與路燈交織而成的燈海景象，重現七十四甲快速道路的夜間風景。他從小就喜歡畫畫，就讀大葉大學造藝系受到多元藝術的啟發，選擇了金工，探索不一樣的世界。

大四生賴昱丞在指導老師王紫芸的帶領下，以作品《地下室》獲得油畫類入選獎。他表示，小時候在阿公阿媽家長大，家裡有很多長輩愛物惜物保留的物件，創作呈現節儉、惜物、惜福的生活精神，希望可以引領觀者重新思考物件背後所承載的情感與記憶。

第二十六屆磺溪美展巡迴展目前正在國立新竹生活美學館展出，展期至十二月二十八日，歡迎前往欣賞大葉學子的藝術創作成果。