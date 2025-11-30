大葉開啟台越教育合作里程碑

越南高升高專黎廷嘉校長與大葉大學方文昌校長代表雙方簽立合作協議。（記者方一成攝）

越南高升高專黎廷嘉校長一行人日昨參訪大葉大學，與大葉大學方文昌校長代表雙方簽署合作協議，象徵台越教育合作邁入新里程碑。

方文昌校長表示，大葉大學致力於國際教育合作，很榮幸可以與越南高升高專簽署MOA，象徵台越教育合作的深化與擴展。黎廷嘉校長是大葉大學傑出校友，期待未來雙方在新型專班、學生交流、語文教育等領域展開密切合作，共同培育具有國際競爭力的科技人才。

畢業於大葉大學電機博士班的越南高升高專黎廷嘉校長表示，十多年前在大葉留學期間，不只獲得紮實的專業知識與技能，更深刻感受到大葉大學在辦學的用心。他學成歸國後，也將在大葉學到的理念帶回越南，推動高升高專的教育改革，提升辦學品質，相信此次合作將讓越南學生有更多機會走向國際，為兩國教育與產業發展注入新能量。

越南工商部組織人事司高級專員鄧青垂表示，高升高專是越南政府遴選的國家重點學校，大葉大學在工程、電機、AI、半導體等領域深耕多年，欣見兩校建立正式合作關係，並期盼未來能以此為基礎，促進越南與台灣在教育、科技與人才培訓的互動。