大葉高島屋旁傳墜樓！1女重摔路面亡 警封鎖現場調查

台北市士林區忠誠路二段巷內鄰近大葉高島屋旁，今（6）日上午發生墜樓死亡事件。一名身分不明女子從高處墜落，倒臥柏油路面當場身亡，路過民眾目擊後立即報案。

北市士林區忠誠路二段巷傳出墜樓死亡意外。（示意圖／翻攝自Google Maps）

警消人員接獲通報趕抵現場，確認女子已無生命跡象，因此並未進行送醫處置。現場已拉起封鎖線管制，鑑識人員也到場進行相關證物採集與現場勘查作業。

關於女子墜樓的確切原因，以及死者的身分資料，目前仍有待警方後續調查釐清。由於案發地點位於住宅區內，突發的墜樓事故也讓周邊住戶及經過路人受到驚嚇。

《中天關心您｜請珍惜生命，再給自己一次機會》

◆生命線：1995

◆張老師專線：1980

◆24小時安心專線：1925

延伸閱讀

影/預支工程款被拒！新莊男暴怒持菜刀猛砍 2人濺血

「注意力不足用藥」溶離試驗不合格 回收近10萬錠

邱鏡淳力挺陳見賢接棒 肯定其在財政壓力下穩住縣政節奏