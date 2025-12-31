大葉高島屋歲末尾牙祭開跑！團購好禮超優惠 美味饗宴最多元
（記者張芸瑄／綜合報導）時序進入歲末年終，各大企業陸續規劃尾牙、春酒活動，慰勞員工一年來的辛勞。大葉高島屋百貨自12月31日至1月22日推出「歲末酬賓尾牙祭」，集結多款適合尾牙抽獎的團購好禮與豐富餐飲選擇，滿足企業採購與聚餐需求。活動期間，各品牌祭出5折起優惠，搭配滿額回饋與抽獎活動，還有機會抽中購物免單，為新年消費熱度持續加溫，整體業績可望較去年同期成長2至3成。
大葉高島屋表示，實用型家電與3C產品長年穩居尾牙抽獎人氣商品，各品牌特別針對企業需求，推出歷年熱銷款、年度話題商品及高單價家電的團購優惠方案，購買多組即可享專屬價格，協助企業福委會輕鬆完成採購，例如：知名品牌「虎牌」推出日本製微電腦炊飯電子鍋，獨家價3,990元，買10送1；「LG(集雅社)」則是推出55吋4K智慧顯示器，獨家價53,900元，購買3台，每台再降4,000元，買越多、省越多；「真愛密碼」則是推出象徵招財納福的黃金發財樹擺件。再結合百貨檔期滿額回饋活動，可有效降低企業整體採購成本，深受企業客戶青睞。
餐飲方面，尾牙與春酒的中式合菜訂席需求持續升溫，預估較去年同期成長1至2成。米其林台菜名店「興蓬萊」推出10人桌菜，推薦價13,800元，可一次品嚐大紅蟳米糕、招牌排骨酥、佛跳牆等多道經典佳餚；融合上海與廣東菜系的「新葡苑」則推出尾牙春酒10人桌菜，每桌再加贈300元抵用券；以港式甜品聞名的「糖朝」也推出10人桌菜，推薦價12,000元，包含明爐櫻桃片皮鴨、港式點心，並加贈西瓜汁與經典原木桶豆花。冬季人氣火鍋同樣不可或缺，「藏王」推出前5日預訂，消費滿1萬元贈榮耀海鮮船、滿2萬元升級為龍王盛宴號、滿3萬元再加送粉紅微甜氣泡酒；偏好西式澎湃料理的消費者，則可選擇「海岸線牛排 手抓海鮮」推出的手抓波士頓龍蝦盤多人餐，讓尾牙聚餐有更多元選擇。
回饋活動同步加碼，114年12月31日至115年1月4日，APP會員單筆消費滿2,026元，即可獲得電子抵用券200元；全檔期單筆消費滿1,000元以上，至各樓層A LA DING智能機登錄發票，即有機會抽中登錄發票回饋免單，最高回饋5,000元。此外，大葉高島屋亦推出大宗採購禮券專屬回饋，單筆購買禮券滿10萬元，即可享2%禮券回饋，從團購商品、美食饗宴到多重回饋活動，全方位滿足企業與消費者的尾牙、春酒需求。
