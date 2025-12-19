大葉高島屋迎聖誕 歲末點數大回饋！百人交換禮物 幸運獨得最新款遊戲主機

（記者張芸瑄／綜合報導）聖誕節腳步將近，大葉高島屋即日起至12月30日推出《暖心聖誕》檔期活動，全館部分商品最低下殺5折，從時尚名品、實用家電到人氣玩具一應俱全，成為交換禮物與節慶送禮的最佳選擇，吸引民眾提前感受歲末歡樂氛圍。

圖／舉辦第13屆「百人聖誕交換禮物」活動，邀請親子家庭一同參與，打造充滿儀式感的聖誕回憶。（大葉高島屋資料照）

活動期間，大葉高島屋祭出歲末點數大回饋。12月19日至12月30日，卡友於全館指定區域當日累積消費每滿5,000元，即可獲贈2,000點（價值500元），回饋力道為歲末最強；12月22日至25日，APP會員單筆消費滿3,500元，再贈「燦金聖誕樹擴香瓶」；12月24日及25日聖誕節當日，於3樓嬰童玩具區單筆消費滿2,500元，另加贈聖誕造型積木，讓顧客感受滿滿節慶儀式感。

圖／12月22日至25日，APP會員單筆消費滿3,500元，再贈「燦金聖誕樹擴香瓶」。（大葉高島屋 提供）

針對交換禮物與節慶送禮需求，大葉高島屋精選多元商品推薦。居家實用首選「PHILIPS」迷你暖手寶電暖器，特價2,990元，為家人送上冬日溫暖；送給另一半的時尚配件，則有源自義大利的「Rabeanco」UNNI粉色迷你手挽袋，兼具質感與實用性。玩具區也準備多款人氣商品，包括罐頭豬LuLu、火影忍者、芭比驚喜娃娃等盲盒，以及各式可愛絨毛玩偶、機器人與遙控車，讓爸媽輕鬆挑選、送禮不踩雷。

「百人聖誕交換禮物」熱鬧登場 獨得最新款遊戲主機

大葉高島屋攜手「天母商圈發展協會」與「天母幫社團」，將於12月20日下午1點至3點，在地下一樓中央水族廣場「閃耀音樂盒聖誕屋」舉辦第13屆「百人聖誕交換禮物」活動，邀請親子家庭一同參與，打造充滿儀式感的聖誕回憶。活動採自由參加，民眾只需準備單件價值500元以上、適合兒童的全新禮物，並攜帶銷貨明細或發票，即可加入交換行列。現場更規劃豐富抽獎活動，幸運兒有機會抽中最新款Nintendo Switch 2、膠囊咖啡機、按摩眼罩等多項好禮，驚喜不斷。

圖／大葉高島屋12月21日則由東森幼幼台草莓姐姐與《蓋比的娃娃屋》與小朋友們見面。（大葉高島屋 資料照）

此外還安排多場聖誕主題表演，12月21日下午3點特別邀請東森幼幼台草莓姐姐與《蓋比的娃娃屋》到場同樂；12月25日則由啟鳴之聲合唱團以純淨歌聲獻唱，為聖誕佳節增添溫馨感動，讓大葉高島屋成為歲末最具人氣的親子歡樂據點。

