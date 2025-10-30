大葉高島屋魅力展覽接力報到 北海道VS石垣島 聯手攻佔味蕾

（記者許皓庭／台北報導）大葉高島屋自10月30日至11月24日推出一系列特色展覽，精彩活動接力登場。首先由Mia C’bon主辦的「酒趣生活節」於10月30日至11月3日率先登場，集結世界各地紅酒、葡萄酒佳釀，並祭出多項滿額好禮。10月31日現場更舉行開酒儀式，邀民眾一同感受微醺愜意氛圍。

圖／Mia C’bon主辦的「酒趣生活節」於10月30日至11月3日率先登場(資料照)。（大葉高島屋 提供）

Mia C’bon年度盛會「酒趣生活節」網羅多款人氣酒款，包括頂級入門首選「波爾多聖愛美濃金鐘堡小金鐘紅酒17」及入選世界百大必喝的「葡萄牙諾瓦酒莊國家園年份波特酒（2011）」等。活動期間推出多重優惠：滿5,000元贈1,000元抵用券、單筆滿1,000元即可參加「好運轉轉樂」，還有拍照打卡贈禮，打造專屬於消費者的微醺時光。

11月4日至17日於12樓EVENT SPACE接棒登場的，則是年度最大規模的「第17回北海道物產展VS南島琉韻石垣島物產展」。今年共集結逾30個品牌、超過千樣商品，從日式美食、人氣伴手禮、酒造吟釀、傳統工藝到生活雜貨一應俱全，讓民眾免飛日本，也能盡情體驗道地風味。

圖／北海道木雕職人工藤昌之的「工藤工藝舍」，多款動物木雕展售。（大葉高島屋 提供）

「第17回北海道物產展VS南島琉韻石垣島物產展」原汁原味呈現日本各地美食。初登場的「田中清一喰道樂」推出豪華「鄂霍次克海鮮便當」，集結松葉蟹、鮭魚、鮭魚卵、海膽、牡丹蝦等海味精華；山形縣百年老舖「上山秀泡芙」以濃郁烘焙香氣與多樣內餡擄獲味蕾；石垣島名店「琉球の爺」帶來手羽先唐揚げ與鱈魚唐揚げ，搭配在地石垣鹽呈現極致美味；「合垣の屋」則以創意甜點「沖繩甜甜圈冰淇淋」吸睛登場。「丸福本舖」嚴選和歌山梅子、「青森海鮮食堂」現作明太子帝王蟹棒、「川島之味」炭烤軟絲等人氣美食，讓民眾一次品嚐從北海道及石垣島的道地風味。

除美食外，展場也聚集多位日本職人精湛工藝，包括堺市刀具品牌「堺業平刃物」、木雕職人工藤昌之的「工藤工藝舍」、以及以琉球傳統織法製作手織包的「琉織工藝．みんさ屋」等。從漆器、木雕、織品到匠人工藝擺飾，無論送禮或自用皆具收藏價值。

圖／10月30日至11月17日APP會員滿2千贈200元電子抵用券、11月2日前會員單筆滿3,000元贈「日式和風手提袋」，11月21日至23日單筆滿2,000元可兌換「暖暖小毯」。（大葉高島屋 提供）

此外，大葉高島屋同步舉辦「冬日良品大賞」，10月30日至至11月17日APP會員滿2千贈200元電子抵用券、11月2日前會員單筆滿3,000元贈「日式和風手提袋」，11月21日至23日單筆滿2,000元可兌換「暖暖小毯」。11月8日現場更有日式太鼓、三味線與石牌國小弦樂團現場演出，為喜愛日本文化的民眾帶來豐富多元的沉浸式體驗。

