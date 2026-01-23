大葉高島屋「駿馬奔騰・歡慶新春」 年菜預購、滿額回饋與走春活動熱鬧登場

（記者許皓庭／綜合報導）大葉高島屋迎接馬年賀新春，自1月23日至2月22日推出「駿馬奔騰・歡慶新春」系列活動，規劃伴手禮特展與年菜預購，多款優惠齊發，讓民眾新春辦年貨一站式購足。春節活動期間分波段推出消費滿額贈，天天送上新春限量好禮；大年初一起每日安排傳統技藝演出與趣味活動，打造闔家歡樂的走春與購物行程，在濃厚節慶氛圍中歡度佳節。

圖／大葉高島屋-米其林台菜「興蓬萊」年菜組合「馬上幸福」與「馬到福到」開賣，售價5,980元至13,880元，熱銷多年深受顧客喜愛。（大葉高島屋 提供）

因應農曆春節團聚需求，大葉高島屋攜手館內人氣餐飲品牌與超市，推出多款外帶年菜，涵蓋中式佳餚、異國料理及蔬食選擇。米其林台菜餐廳「興蓬萊」今年推出「馬上幸福」及「馬到福到」年菜組合，售價5,980元至13,880元，歷年皆廣受好評，常掀起秒殺熱潮；經典粵菜品牌「新葡苑」、「糖朝」亦推出年菜外帶組合，推薦價6,888元至9,800元。蔬食族群喜愛的「果然匯」則推出開運團聚蔬饗宴，推薦價5,188元。大葉高島屋觀察，中式合菜仍為年節團圓餐桌的主流選擇，銷售動能穩定，預估訂單量較去年同期成長約10%至15%。

廣告 廣告

圖／大葉高島屋 -駿馬奔騰迎新春！大葉高島屋自1月23日至2月22日推出馬年新春系列活動，消費滿額即可指定限量贈品，把馬年好運一次帶回家。（大葉高島屋 提供）

2月2日至15日於地下一樓中央水族廣場舉辦年菜預購暨伴手禮展售會，超人氣「中島水產」推出刺身、壽司、火鍋系列等8款豪華壽司組合，售價1,080元至2,980元，預購可享9折優惠，為年夜飯增添不同風味；年節送禮推薦包含「董娘伴手禮」烏魚子、「滋立」乾燕窩禮盒及「熙味」極品海鮮佛跳牆，提供送禮與自用多元選擇。

圖／大葉高島屋 -新春送禮一次搞定！1月30日至2月12日新春嚴選伴手禮特展登場，多款人氣年節商品限時優惠中。（大葉高島屋 提供）

新年首波促銷活動自1月23日至29日登場，全卡友單筆消費滿2,000元，即可獲得貝恩神隊友除菌噴霧；APP會員再享加碼，活動首三日單筆滿3,000元贈300元電子抵用券。1月30日至2月1日及2月6日至8日，連續兩週週末推出「馬上青春」滿額贈，累積消費滿5,000元即可獲得拉蓓葉黃素飲、RAW裸裸肌凍等保健好禮，陪伴顧客健康迎新年。

春節期間精彩活動接力登場，大年初一上午由德勝醒獅團帶來祥獅獻瑞，象徵新年好運旺旺來；下午舉辦轉轉樂活動，民眾有機會將萬元購物金、HomePod、豪華露營平日住宿券等大獎帶回家。初二邀請陀螺達人彭順旺演出巨型陀螺花式技藝，初三由「雜耍小霸王」張竣凱帶來高難度晃管秀與傘球表演；初四迎神日則由財神爺發送喜糖，為顧客送上滿滿新春祝福。

更多引新聞報導

冷氣團減弱回溫慢！入夜輻射冷卻探十度 下週變天迎濕冷

OnlyFans女星當街遭綁！行車紀錄器全拍下 墨國女性安全亮紅燈

