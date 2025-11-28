大葉USR成果展登場 八卦台地里山精神完整呈現

（觀傳媒彰化新聞）【記者陳雅芳／彰化報導】八卦台地里山精神全面呈現！串連八卦台地里山聚落的大葉大學USR團隊今（28）日舉辦「循跡里山—八卦台地聚落六級化產業共創計畫暨D無窮成果展」，展現多年深耕地方的教育、產業與生態成果。

八卦台地里山亮相！大葉大學USR團隊舉辦「循跡里山」成果展，展示多年深耕八卦台地的教育、產業與生態成果。（大葉大學提供）

本次成果展以展覽、影展與藝術季活動呈現大學與社區的共學、共創、共榮。展出的內容涵蓋「產業六級化」、「友善農業」、「生態保育」、「農業資源利用」、「社區意象與行銷包裝」以及「永續旅遊」六大主題。

「里山藝術季」在行政大樓前展出多件大型裝置藝術作品，由造形藝術學系吉田敦老師帶領學生進入社區收集素材創作而成，象徵人與土地的連結與地方美學的再現。USR實作教室則展示八卦台地地景與生態紀錄、文史踏查成果，以及鳳纖紙、咖啡渣蚊香等農業循環產品，並呈現友善農業推廣、永續小旅行與社區品牌行銷等實務成果。

大葉大學永續長、侯雪娟副校長表示，計畫以「跨院系×跨領域×跨社區」為核心，逐年深化八卦台地里山精神，建構融合「生產、生活、生態」三生共榮的永續示範場域，並持續鏈結更多教育與國際夥伴，讓USR從地方扎根、向全球延伸。

計畫主持人、環境與安全工程學系教授陳宜清指出，計畫自108年起推動，教師與學生長期深入石牌、舊社、中崙、大橋、源泉等聚落，協助生態調查、文史紀錄、農廢加值、友善農業推廣及永續旅遊規劃，落實「學用合一」、「場域共學」及「USR在地化」。

成果展還邀請知名導演洪馬克推出「里山環境永續影展」首映，觀眾可從影像重新認識八卦台地的人文與自然。會後舉行座談，透過師生、社區與產業三方對話，共商地方永續未來方向。