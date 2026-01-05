大蒜整瓣吃沒用！醫曝煮前多「1步驟」抗癌效果翻倍

生活中心／張尚辰報導

大蒜中的大蒜素可以有效抑制癌細胞生長。（圖／翻攝自pixabay）

擁有「抗癌之王」之稱的大蒜，是不少人料理時必備的辛香料之一。腎臟科醫師江守山表示，若想讓大蒜充分發揮抑制癌細胞生長的效果，在烹調前一定要先破壞表面、切碎後靜置約20分鐘，才能使大蒜素含量上升，進而提升其抗癌作用。

江守山在節目中指出，大蒜不僅有助於控制三高、具抗菌效果，對多數癌細胞株也具有抑制作用，同時還能降低血清膽固醇、抑制動脈粥狀硬化、預防血栓形成，並抑制腫瘤細胞生長，可說是相當具代表性的抗癌食材。

廣告 廣告

江守山也提醒，大蒜素並非天然存在於完整的大蒜瓣中，而是當大蒜被拍碎、切開後，大蒜中的蒜胺酸與蒜胺酸酶接觸，才會生成並提升含量，必須靜置約20分鐘後，其含量才會達到理想的保健效果。

此外，「無毒教母」譚敦慈也建議，料理前可先將蔥、薑、蒜及洋蔥切好，再進行洗菜與開火等準備流程，讓食材自然靜置超過20分鐘，有助於保留營養成分。

更多三立新聞網報導

國人死因第3名！胸腔科醫曝5招「防肺炎」 示警：2類人最容易感染

每天1杯手搖飲恐罹「癌王」！醫師示警：風險高2.3倍

母被騙買1物「吃到要洗腎」！商品包裝曝光 市場、醫院都有人賣

不用追垃圾車！北市街頭驚見「1智慧機器」 住戶讚翻：租屋族福音

