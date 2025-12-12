「大蛇勒小脖」險送命還滑手機 緬甸蟒飼主現身還原：當時半昏迷全忘了

記者朱俊傑、林昱孜／屏東報導

飼主遭掛在脖子上的緬甸蟒「勒脖鎖喉」，當場倒地撞後腦勺濺血。（圖／翻攝自Threads @_zhii._）

屏東一名26歲林姓男子11日帶著緬甸蟒外出，豈料，掛在脖子上的蛇，疑似因受驚用力鎖喉勒脖，導致他一度昏厥，後腦勺撞地濺血。畫面曝光後掀起網友熱議，今（12）日林男出面還原當時狀況，坦言當時屬於「半昏迷」狀態，甚至連帶蛇出門的事情都記不起來，至於緬甸蛇現況也曝光了。

緬甸蟒飼主出面了！還原當時過程，並為自己未盡飼主責任道歉。（圖／記者朱俊傑攝影）

被蛇勒脖鎖喉，林男遛蛇差點沒命，整個人倒地，目擊者形容彷彿「不醒人事」，不過卻被拍到，林男當時倒地還能滑手機，整件事引起網友熱議；林男今（12）日出面還原，當時「半昏迷」，連帶蛇出門部分都不記得，直到今天清醒後才得知，看了訊息發現當時正在拍照傳訊給女友，請她快點出來幫忙。

廣告 廣告

闖禍的緬甸蟒被攤販、消防人員「制伏」。（圖／翻攝畫面）

林男表示，養蛇資歷6年，緬甸蟒本來就有纏著他的習慣，只是平時都會即時拉開，這次可能沒注意到狀況緊急，再加上正值發情期，導致後續狀況發生，還好攤販、消防和醫護人員冷靜協助，才讓他撿回一命，「向網友、爬圈、還有消防人員及醫護人員道歉」。

林男表示，身為飼主應該有責任評斷蛇的狀態，但卻在發情期將其帶出來，是自己失職，絕非蛇的問題，未來若是要將蛇帶出門，會以寵物袋、寵物籠裝置，保護自己也保護其他人，避免類似事情再次發生；至於緬甸蛇的現況？林男在《threads》回覆網友：目測沒事，目前正在送醫中。

更多三立新聞網報導

鵜鶘「出嘴趕人」遊客手臂紅腫喊痛 農場受訪回應直擊牠咬髮、吞麥克風

緬甸蟒發情「勒脖鎖喉」⋯屏東濺血遛蛇男現況曝光！女友：不只養1隻

雇主進宿舍調整「路由器」位置⋯女員工打開驚見針孔！剃恥毛畫面流出

士官長助女軍上車「推屁舉腿」：錢債肉償？他被記2大過求翻身結局出爐

