大蛇闖入 和順工業區藏隱憂

闖入和順工業區服務中心的王錦蛇。 （記者陳治交攝）

記者陳治交∕台南報導

和順工業區服務中心一日闖入「大蟲」，讓洽公民眾嚇一跳！和順工業區廠協會理事長陳文祥表示，幸好是無毒的王錦蛇，趕緊以捕蛇夾將牠移除，若是眼鏡蛇，將造成恐慌，安全成為隱憂。

和順工業區服務中心外圍空地雜草叢生，和順工業區廠協會曾向環保局、安南區公所投訴，地主只出面清理一次，就沒下文，如今「死灰復燃」。陳文祥指出，「大蟲」遛進和順工業區服務中心，讓人相當無奈，如果連政府都無法行使公權力，廠協會將發動抗議，絕不沉默受害。

安南區公所說，空地雜草超過一百公分，經區公所稽查開單警告兩次，地主無視公權力，將提報環保局等單位開罰。