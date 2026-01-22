大螢幕秀總預算未審147天 政院：國會辯論不用捨近求遠

行政院今(22)日在院會後記者會以大螢幕秀出「總預算沒審147天」。(記者鍾麗華攝)

〔記者鍾麗華／台北報導〕今年度中央政府總預算案被藍白卡關至今未審，行政院長卓榮泰昨下戰帖要與立法院辯論，藍白提議電視公開辯論，政院則回應，會是最好的公開平台。行政院今(22)日在院會後記者會以大螢幕秀出「總預算沒審147天」，並強調在立法院辯論預算不會只有3場，每位立委都可以跟行政團隊辯論，在國會辯論完全不用捨近求遠。

行政院發言人李慧芝表示，今天是立法院不審總預算案的第147天。國會就是最大的政策辯論平台，不能理解為什麼在野黨不願意按照往年一樣，在立法院來辯論預算。在立法院辯論預算不會只有三場，不會只有黨團幹部可以上場而已，每一位委員都可以就每一筆預算來跟行政團隊來展開辯論。

李慧芝說，在國會辯論完全不用捨近求遠，只要明天院會將總預算付委，最快下週在國會就可以就總預算來展開辯論。在國會只要總預算付委審查，院長就會去報告，這就是最佳、最直接更有直播的公開平台，也是最適合也最大的政策辯論平台。

