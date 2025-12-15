《大蟒蛇》首映蛇出來了！ 傑克布萊克與保羅路德跑給蛇追

保羅路德（左）與傑克布萊克（右）在《大蟒蛇》首映合體，告訴大家，這真的不是一部動物災難片，是災難喜劇片。（索尼影業提供）

儘管1997年的《大蟒蛇：神出鬼沒》（Anaconda）是不折不扣的動物災難片，但到了現在，觀眾好像已經不再被各種大銀幕上的巨獸給嚇到了，於是重拍版《大蟒蛇》無比歡樂，就連洛杉磯首映也是嘻嘻哈哈的。

一提到有巨獸追著人跑的題材，應該是驚恐萬分，無論如何不會想到保羅路德（Paul Rudd）或傑克布萊克（Jack Black）這樣的喜劇演員，但這兩個人卻成了重拍版的男主角！傑克表示，他很喜歡導演湯姆葛米根（Tom Gormican）的前作《超吉任務》，「當時經紀人告訴我，『你非看這個劇本不可！』我想，『好的，我看看。』結果我看完，發現這故事真的是太精彩，對這個時代來說，是非常棒的恐怖喜劇。」至於保羅路德加入的理由也差不多，他們都一致認為，這部片就是超殺的讚。

「蛇出來了！」傑克布萊克跑給蛇追。（索尼影業提供）

但更有趣的是，電影還找回1997年的《大蟒蛇：神出鬼沒》的主角冰塊酷巴（Ice Cube）出來露臉，他本人也突襲式出現在首映紅毯上。保羅路德說能請回冰塊酷巴真的太棒了，「這比什麼都重要。感覺就像是被教宗祈福一樣。」

《大蟒蛇》的女主角譚迪紐頓，她的女兒就是《尋龍高手》真人版女主角妮可帕克，這下子媽媽跟女兒都跟巨獸同台過了。（索尼影業提供）

儘管這部片挖苦了很多拍片時會鬧出的笑話，但是對導演湯姆葛米根來說，真正具有挑戰性的不是拍什麼大蟒蛇、巨獸，而是跟這兩位擅長耍寶的喜劇明星一起工作，「讓他們專心根本就是太難了，一旦他們開始演戲，就什麼都有可能。可能傑克一開始在唱歌，保羅加入，接著其他人也跟著一起唱，於是保羅就開始打鼓，另外一個人就彈著吉他。我想，我不知道到底是在幹嘛，但這不是導演的功勞。」

這部片還有巴西女星丹妮拉梅爾基奧。（索尼影業提供）

拍片的另外一個考驗，則是碰上意外的災難，當然《大蟒蛇》這部片本身就是在挖苦這些意外，但是拍著拍著，他們戲外也碰上了。導演湯姆葛米根說原訂拍攝大結局的地點，被颶風所摧毀，只好一邊拍戲一邊改寫原本的大結局，「我們找到許多舊船的殘骸，搭建成巨型的船隻墳場，但誰能料到，澳洲居然碰上50年來頭一次的颶風，全部就毀了？！我想，『這就像是真人秀節目，還有什麼不會出包嗎？』只能把剩下來的拼拼湊湊，開啟電源，既然沒有爆炸，那就開工吧！」

1997年的《大蟒蛇：神出鬼沒》主角冰塊酷巴（左）跟他的兒子小歐席亞傑克森（右）也都來首映。（索尼影業提供）

